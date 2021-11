Sohn hat Corona – Innenminister Wöller muss in Quarantäne

Dresden

Die Folgen einer Corona-Infektion treffen erneut ein Mitglied der sächsischen Landesregierung. Die Corona-Erkrankung seines Sohnes zwingt Innenminister Roland Wöller (CDU) als Kontakt ersten Grades für die nächsten Tage in Quarantäne. Dies wurde am Dienstag während der Kabinettspressekonferenz bekanntgegeben. Der Zweitklässler, der eine Grundschule in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge) besucht, sei positiv getestet worden, hieß es in Dresden. Der Minister habe zwar keine Symptome und sein Test sei negativ ausgefallen, dennoch könne er in den nächsten Tagen keine offiziellen Termine wahrnehmen und müsse im Homeoffice arbeiten. Der große Festakt zum 30. Geburtstag der sächsischen Polizei am Freitag im Landtag findet demnach ohne den Minister statt.

In der letzten Wochen waren bereits zwei Kabinettskollegen von Wöller von Corona-Infektionen direkt und indirekt betroffen. Während Kultusminister Christian Piwarz (CDU) trotz vollständiger Impfung an Corona erkrankte und seitdem mit leichten Erkältungssymptomen sich zu Hause kuriert, musste auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Quarantäne, weil sich seine Ehefrau Annett Hofmann infiziert hatte. Der Regierungschef ist aber seit dem Wochenende wieder voll im Einsatz – der CDU-Parteitag in Dresden und das Treffen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) waren sein erster öffentlicher Auftritt nach der Quarantäne.

Von abö/ski