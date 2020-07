Soko „Argus“ im Einsatz im Kreis Görlitz

Görlitz

Langsam rollt der schwarze Kombi auf den Parkplatz der Raststätte an der Autobahn 4 Richtung Görlitz, ein Polizist in Warnweste und Kelle stoppt das Fahrzeug. Darin sitzt ein Pärchen mit Baby. Der Kofferraum ist vollgepackt mit Tüten und Taschen, die die Beamten nach und nach untersuchen - bis sie nach kurzer Zeit fündig werden: Zwei Messer, durchsichtige Röhrchen, allerdings ohne Inhalt. Wurden darin Drogen transportiert? Den Beamten erscheint das verdächtig, sie ordnen einen Drogenschnelltest an - dieser fällt positiv aus. Offenbar hat der Fahrer Cannabis konsumiert.

Ein Kollege kommt mit dem Rauschgiftspürhund. „Anzeige“ ruft der Beamte, nachdem der Hund das Wageninnere ausgiebig beschnüffelt hat. Das Ergebnis: Eine Pfeife und eine leere Dose, in der offenbar Betäubungsmittel transportiert wurden. Es kleben noch Reste daran.

„Der Fahrer muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten“, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Marc Klinger. Dem Mann soll Blut abgenommen werden. Weiterfahren darf der 37-jährige aus Polen nicht mehr. „Wir wollen nur nach Hause“, sagt er auf Englisch, während seine Begleiterin aufgeregt telefoniert. Ein Beamter wird hinzugeholt, der Polnisch spricht.

320 Polizisten im Einsatz

Die Kontrolle am Donnerstag ist Teil eines großangelegten Einsatzes in Sachsen zur Bekämpfung der Grenzkriminalität. Rund 240 Bereitschaftspolizisten sowie 80 Beamte der Görlitzer Polizeidirektion beteiligen sich an den „umfangreichen Fahndungen und Kontrollen“, so Polizeisprecher Klinger. Auch Bundespolizei und Zoll sind dabei.

Mehrere mobile und stationäre Kontrollen gibt es in der Nähe zur polnischen und tschechischen Grenze. Bis zum Nachmittag werden mehr als 900 Fahrzeuge und rund 1300 Personen kontrolliert. Die Bilanz: ‎Elf Strafanzeigen, 36 Ordnungswidrigkeiten und zwölf Fahndungstreffer. Drei Alkohol- und sechs Drogenfahrten können die Beamten stoppen.

Den Einsatz koordiniert die Soko „Argus“, die Ende 2019 zur Bekämpfung der Grenzkriminalität ins Leben gerufen worden war. Der Fahndungsgruppe gehören rund 60 Beamte der Polizeidirektion Görlitz an. Sie befassen sich vor allem mit Eigentumsdelikten. Deren Anteil an allen Fällen lag Ende Juni bei fast 52 Prozent. Der verursachte Gesamtschaden lag allein in diesem Bereich bei rund 1,4 Millionen Euro.

Beamte entscheiden, wer kontrolliert wird

Bisher konnte etwa die Hälfte der Fälle aufgeklärt werden - laut Klinger ein Erfolg der Soko. Es gehe auch darum, dass sich die Menschen in der Region sicherer fühlten. Grenzkriminalität ist für den Landkreis Görlitz ein großes Thema. Bei der großangelegten Kontrolle machen die Polizisten Stichproben. „Es gibt kein konkretes Raster“, erklärt Klinger. Viele Einsatzkräfte profitierten von ihrem Gespür und Erfahrungsschatz. Letztlich entscheide der Beamte, wer zur Kontrolle herausgewunken werde.

Welche Verstöße am häufigsten vorkommen, kann der Polizeisprecher nur schwer sagen. Da gebe es eine „breite Palette“ - angefangen von geschmuggelten Waren über Verkehrswidrigkeiten bis hin zu mutmaßlichen Straftätern, die mit Haftbefehl gesucht werden. Gerade an der Grenze sei die Sprachbarriere nicht selten eine Herausforderung. Daher gibt es in der Soko Kollegen, die Polnisch und Tschechisch sprechen.

An diesem Morgen auf der Autobahnraststätte halten die Fahrzeuge im Minutentakt. Dutzende Beamte kontrollieren Papiere, Fahrzeuge und ob bei Transportern die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist. Kennzeichen aus der Region sind darunter, aber auch Autos aus Italien, Rumänien, Großbritannien, Tschechien und den Niederlanden.

Manche Fahrer zeigen ihre Papiere und sind schnell wieder weg, andere müssen länger verweilen - etwa ein Pärchen aus England, das keine Fahrerlaubnis dabei hat, oder ein mit drei Autos beladener Transporter. Mit Taschenlampen schauen die Beamten in das Wageninnere jedes Fahrzeuges und leuchten in den Radkasten. Nicht immer geht es nur ernst zu bei den Kontrollen: Eine Frau im weißen Kleid, die mit einem Transporter unterwegs ist, scherzt mit den Beamten - und macht zum Schluss noch ein Selfie.

Von dpa/sn