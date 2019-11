Sachsen will mit „Soko Lex“ gegen Linksextremismus vorgehen

Leipzig

Nach den jüngsten feigen Angriff auf eine Leipziger Projektentwicklerin bläst Sachsen zur Großjagd auf Gewalttäter aus dem linksextremen Spektrum in der Messestadt. Innenminister Roland Wöller und Justizminister Sebastian Gemkow (beide CDU) wollen am Mittwoch auf einer eiligst einberufenen Pressekonferenz in Dresden Details im Kampf gegen linksextremistische Strukturen in Leipzig vorstellen.

Nach LVZ-Informationen werden auch Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar und Generalstaatsanwalt Hans Strobl mit dabeisein, um nach außen zu dokumentieren, dass das Thema absolute Priorität in der sächsischen Landespolitik hat. Bereits letzte Woche hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) angekündigt, dass er den Kampf gegen den Leipziger Linksextremismus zur Chefsache machen werde (LVZ berichtete). Auf der Feier zum 135. Geburtstag des Leipziger Konsums hatte der Regierungschef das in seiner Rede noch einmal ausdrücklich verstärkt.

Bildung einer Sonderkommission geplant

Zu den Maßnahmen, die in Dresden präsentiert werden, gehört offenbar auch die Bildung einer Sonderkommission gegen Linksextremismus in Sachsen. Das erfuhr die LVZ aus Dresdner Regierungskreisen. Demnach soll die „Soko Lex“ als Ermittlungseinheit deutlich härter als bisher gegen Gewalttäter aus dem radikalen linken Lager durchgreifen. Vergleichbar wäre diese Spezialeinheit mit der im Sommer in Sachsen wiederbelebten „Soko Rex“ – der Sonderkommission gegen Rechtsextremismus.

Dass parallel zu den verstärkten Ermittlungsbehörden auch die Staatsanwaltschaft personell aufgestockt wird, gilt als ausgemacht. Auch dazu werden in Dresden am Mittwoch Details erwartet. Bisher agiert in Leipzig die „Gemeinsame Ermittlungsgruppe Linksextremismus“, die im 2018 auf Erlass des Innenministeriums eingesetzt wurde. Ihr fehlt es nach einer Einschätzung des sächsischen Landeskriminalamtes allerdings an Personal, um nachhaltige Erfolge erzielen zu können.

LKA : weitere Lageverschärfung feststellbar

Direkter Auslöser der neuen Dynamik von Polizei und Justiz im Kampf gegen den Linksextremismus ist der aktuelle Angriff auf die Leipziger Mitarbeiterin einer Immobilienfirma. „Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagten Experten in beiden Dresdner Ministerien unisono. „Die Straftäter haben immer weniger Hemmungen auch vor dem Leben anderer Menschen.“ Diese Aussagen stützt auch eine aktuelle LKA-Analyse zum Linksextremismus im Freistaat: „Derzeit ist eine weitere Lageverschärfung quantitativ und qualitativ feststellbar.“ Insgesamt sei ein „stetig wachsender Gewaltsockel“ zu verzeichnen, spätestens seit 2013 müsse Leipzig deutschlandweit als ein „Hotspot der linksautonomen Szene“ gesehen werden.

Laut LKA sind in Leipzig in diesem Jahr bislang 305 Fälle als links motivierte Straftaten (2018: 222) registriert worden, davon wurden 42 (47) als Gewaltdelikte eingestuft und waren 20 (23) Brandstiftungen. „Die Summe aller politisch links motivierten Straftaten bewegt sich im Jahr 2019 mit 1139 Fällen stark über dem Niveau der vergangenen Jahre“, heißt es in dem Papier.

Nach dem Dresdner Termin am Mittwoch mit den beiden Ministern soll es übrigens wie schon länger geplant am Freitag einen Krisengipfel in Leipzig geben. Dann werden Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), Innenminister Wöller und Verfassungsschutzchef Gordian Meyer-Plath weitere Einzelheiten besprechen, wo und wie der Linksextremismus in der Messe-Stadt wirksam bekämpft werden kann. „Das ist eine gemeinsame Aufgabe des Landes und der Stadt“, hatte Ministerpräsident Kretschmer beim Konsum-Geburtstag klargemacht. „Der Freistaat zieht mit Leipzig an einem Strang.“

Von André Böhmer und Andreas Debski