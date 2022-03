Leipzig

„Beim Thema Basishygiene hat uns Corona in wenigen Monaten weitergebracht als viele langjährige Initiativen von Hygienikern.“ Das stellte Professor Christoph Lübbert schon im Herbst 2020 fest, wenige Monate nachdem sich Sars-Cov-2 erstmals weltweit verbreitet hatte. Der Chef der Infektionsabteilungen in Uniklinik und Klinikum St. Georg meinte damit unter anderem das binnen kurzer Zeit eingeführte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Anfangs nähten sich die Leute ihr Stück Stoff für den Mund noch selbst, dann kamen die OP-Masken, inzwischen ist die FFP-2-Maske Standard.

„Maske nicht zu schnell fallen lassen“

Was Lübbert damals feststellte, gilt noch immer, sagt sein Kollege Professor Michael Borte, Kinderarzt und Infektiologe am Immundefektzentrum des Klinikums St. Georg: „Die Maske ist eine sehr effektive Hygienemaßnahme – sie hilft, die Weiterverbreitung einzudämmen, und sie bietet persönlichen Schutz.“ Deshalb ist Borte dafür, die Maske nicht allzu schnell fallen zu lassen – der Mediziner geht fest davon aus, dass uns im Herbst eine weitere Pandemie-Welle bevorsteht. Nur mit Blick auf die Schulen ist er zwiegespalten: „Als Kinderarzt sage ich: Gerade für die Erstklässler ist die Maske ein Problem, weil sie die Mimik der Lehrerin oder des Lehrers nicht erkennen – dabei ist das so wichtig. Als Infektiologe sage ich: Die Maske macht auch für Kinder Sinn.“ Mit einer besseren Impfquote wäre dieses Dilemma ein deutlich kleineres, sagt Borte.

„An asiatischen Ländern orientieren“

Was aber sollten wir mit unseren Masken machen, wenn die Pandemie vorbei ist? Selbst dann sei ja Corona nicht vorbei, gibt Borte zu bedenken. Wie Influenza und viele andere Erkältungserreger werde das Virus weiter zirkulieren. Die OP-Maske bietet vor ihnen allen einen guten, die FFP-Version einen noch besseren Schutz. Der Infektiologe empfiehlt Masken daher auch langfristig in bestimmten Situationen – bei Großveranstaltungen zum Beispiel, bei größeren Versammlungen in geschlossenen Räumen, in der dicht besetzten Straßenbahn. Im Freien sei die Maßnahme langfristig sicher nicht erforderlich und sinnvoll – und auch in Schulen nicht. „Wir sollten uns ein Stück weit an den asiatischen Ländern orientieren“, meint Borte, „dort ist das Tragen einer Maske im öffentlichen Leben in vielen Ländern seit langer Zeit eine Selbstverständlichkeit.“

Von Björn Meine