Soll ich meinen Zeltplatz wegen der Krise kündigen?

Geldsorgen, Gerüchte und Gesundheitsrisiken – in der Corona-Krise gibt es viele Fragen. Winfried Mahr holt Expertenrat ein.

Sollen sich Dauercamper, die seit Wochen nicht auf den Campingplatz dürfen, die Pachtkosten erstatten lassen?

„Ausdrücklich ermutigen möchte ich dazu niemanden“, sagt der Vorsitzende des Mitteldeutschen Verbandes der Camping- und Mobilwirtschaft Jens Bohge. Nach der Winterpause und der anschließenden Zwangspause durch die Corona-Pandemie wüssten die Campingplatzbetreiber selbst nicht, wann und wie es mit den Übernachtungen weitergeht. „Wenn jetzt noch Platzmieten anteilig für etliche Wochen oder Monate erstattet werden müssten, wäre das für den einzelnen Dauercamper sicher kein echter Gewinn. Für viele Touristikunternehmer mit Hunderten Stellplätzen könnten die massenhaften Einbußen aber schnell existenzbedrohlich werden.“

Bohge rät daher, „in schwierigen Zeiten auch ein Zeichen der Solidarität mit dem reservierten Freizeitparadies zu setzen“. Kein Verständnis habe er dafür, dass Tages- und Dauercamping in Sachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern prinzipiell verboten sei und gibt zu bedenken: „Ein Camper im eigenem Mobil, mit Bad und Küche drin, ist allemal risikoärmer unterwegs als im Stadtgedränge.“ Mit dieser Position habe man bisher bei der Staatsregierung leider wenig Gehör gefunden.Touristische Übernachtungen bleiben grundsätzlich untersagt, dazu zählt auch Dauercamping.

Sind Klärwerker oder Sanitärhandwerker einem besonderen Risiko ausgesetzt?

„Abwasser ist immer mit Viren, Keimen und anderen Erregern belastet“, räumt der Gesundheitsexperte Wolfgang Schlesinger von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall ein. „Die Arbeitsschutzvorschriften sind daher auf das sichere Arbeiten in diesem Umfeld ausgelegt.“ Würden diese Regeln befolgt, dann bestehe kein erhöhtes Infektionsrisiko bei Arbeiten auf Kläranlagen und in der Kanalisation“.

Zwar sei genetisches Material des Coronavirus auf einer Kläranlage in den Niederlanden nachgewiesen worden, was für eine gewisse Verunsicherung in der Branche geführt habe. Doch sei dies nach aktuellem Forschungsstand nicht infektiös, weshalb auch „keine erhöhte Infektionsgefahr über den Abwasserpfad besteht“, so der Experte. Zu den wesentlichen Elementen des Arbeitsschutzes in der Abwasserwirtschaft zählt er neben den technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen die Schutzausrüstung mit Atemschutz, Einwegschutzanzügen und Desinfektionsmittel. „Die Lieferketten für diese Ausrüstung ist aktuell aber zum Teil unterbrochen, Abwasserentsorgungsunternehmen melden verstärkt Probleme bei der Beschaffung“.

Solche Lieferengpässe könnten die sichere Abwasserentsorgung gefährden. Als wesentliches Element der kritischen Infrastruktur muss die Abwasserwirtschaft beim Bezug dieser absolut arbeitsnotwendigen Artikel und Materialien vorrangig behandelt werden, die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort darf nicht durch Lieferengpässe gefährdet werden.

Von Winfried Mahr