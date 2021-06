Leipzig

Die Covid-19-Impfung wird Schritt für Schritt zur Normalität – doch vor allem spezielle Bevölkerungsgruppen fragen sich, wie sicher und wie sinnvoll der Schutz für sie ist. Zum Beispiel junge Mütter, die gerade ihr Kind stillen. Was ist ihnen zu empfehlen?

Noch wenig Daten

Grundsätzlich: Es gibt noch keine klinischen Studien zu stillenden Frauen; Daten zu möglichen Impfeffekten auf das gestillte Kind und die Muttermilch liegen noch nicht vor. Die Nationale Stillkommission (NSK) geht mit Blick auf die Erfahrung mit anderen Impfstoffen und das Wirkprinzip der Corona-Vakzine aber nicht von einem Risiko für Mütter und Kinder aus – und empfiehlt, stillenden Frauen eine Impfung anzubieten.

Leipziger Experte für Impf-Angebot

Neben der Schutzwirkung für die Mutter könnte es auch einen Vorteil für das gestillte Kind geben, so die NSK. Auch das ist aber noch nicht hinreichend untersucht. Bisher lägen auch keine Hinweise darauf vor, dass sich relevante Impfstoffbestandteile in der Muttermilch geimpfter Frauen finden. „Falls dies entgegen aller bisherigen Evidenz dennoch der Fall sein sollte, ist davon auszugehen, dass diese Stoffe im Rahmen des Verdauungsprozesses keine biologische Wirksamkeit bei gestillten Kindern aufweisen sollten“, so die NSK. Es gebe darüber hinaus keinen Grund, das Stillen nach Impfung nicht zu beginnen, zu unterbrechen oder zu beenden. Stillende sollten mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt die Vor- und Nachteile einer Impfung abwägen. Der NSK-Einschätzung schließt sich Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg, „zu hundert Prozent an“.

Siko konkretisiert Hinweise für Schwangere

Die Position ist zudem auch die der Sächsischen Impfkommission (Siko), der Borte angehört. Die Siko empfiehlt für Schwangere wie Stillende die Anwendung der mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna – nicht aber der Vektorimpfstoffe (Astrazeneca/Vaxzevria oder Janssen). Die Siko hat indes ihre Empfehlung für Schwangere konkretisiert. Bislang hatte die Kommission zur Impfung ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel geraten. Nun wird die 20. bis 24. Woche als optimaler Zeitpunkt dafür definiert.

Von Björn Meine