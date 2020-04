Markkleeberg

Die betreuten Kinder im Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg gehören zur Hochrisikogruppe in der Coronavirus-Pandemie. Die lebensbegrenzt erkrankten Kinder werden auch in diesen Zeiten im Kees’schen Park nahe des Cospudener Sees betreut. „Unter erschwerten Umständen. Doch trotz Pandemie-Zustand ist es unser Ziel, die familiäre und behütete Atmosphäre im Kinderhospiz zu bewahren“, sagt Geschäftsführerin Ulrike Herkner.

Besonderer Schutz für Kinder und Mitarbeiter

Deshalb sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, „denn wir halten den Betrieb für die Familien, die uns dringend brauchen, so gut und so lange wie möglich aufrecht. Normalerweise kann die Familie gemeinsam mit dem erkrankten Kind zur Entlastung oder in Krisensituationen ins Kinderhospiz kommen. Aktuell nehmen wir Angehörige des erkrankten Kindes aber nur mit auf, wenn sich das Kind in einem kritischen Zustand beziehungsweise in der finalen Pflege befindet“, so Herkner.

Anzeige

Lesen Sie zum Thema auch:

Das Sommerfest im Bärenherz ist wichtige Spendenveranstaltung

Veranstaltungen im Hospiz finden nicht mehr statt. Jetzt musste auch das beliebte Sommerfest im Mai abgesagt werden – eine, mit Blick auf Spenden, wichtige Einnahmequelle für den Verein. Das bereitet dem Verein zusätzlich Sorge, der einen Großteil seiner Arbeit aus Spenden finanzieren muss. Herkner: „Wir sind schon unter normalen Umständen dringend auf Spenden angewiesen, um die Begleitung der betroffenen Familien gewährleisten zu können. Verständlicherweise können viele unserer treuen Unterstützer derzeit nicht spenden, da sie sich selbst in schwierigen finanziellen Situationen befinden. Aber ohne die finanzielle Hilfe unserer Mitmenschen können wir nicht für Familien mit unheilbar kranken Kindern da sein. Es ist für uns alle eine außergewöhnliche Zeit mit großen Herausforderungen für jeden einzelnen. Wir sind allen, die jetzt noch Hilfe leisten können, von ganzem Herzen dankbar für ihre Spende.“

Hallo ihr Lieben, <3 unsere schwer erkrankten Kinder gehören zur höchsten Risikogruppe. Zu ihrem Schutz haben wir den... Gepostet von Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. am Mittwoch, 18. März 2020

Durch den Corona-bedingten Ausfall von Spendenveranstaltungen, durch einen Wegbruch von treuen Spendern und auch durch die erhöhten Kosten und Anforderungen im Hinblick auf die Infektionsrisiken im Kinderhospiz sind die Herausforderungen gewachsen. „Wir hoffen sehr, dass wir diese sehr ungewisse Zeit gemeinsam bewältigen können“, wirbt die Geschäftsführerin um Solidarität.

Spendenkonto Empfänger: Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. Deutsche Bank IBAN: DE66 8607 0024 0012 1202 00 BIC-/SWIFT-Code: DEUTDEDBLEG

Von Thomas Lieb