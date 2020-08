Sommerhitze macht die Sachsen durstig – Leergut wird knapp

Leipzig

Die Hitze macht durstig und bringt in Mitteldeutschland die Getränkeindustrie ins Schwitzen. Vor allem Wasser, Flaschenbier und Biermixgetränken sind derzeit stark gefragt. Wie eine Umfrage unter heimischen Herstellern zeigt, ist der Nachschub gesichert. Allerdings kommt zu wenig Leergut zurück.

„Wir haben nicht erst seit der Hitzewelle richtig zu tun“, meint Detlef Projahn, Chef der Apoldaer Vereinsbrauerei. Der Handel würde ihm vor allem Radler und Apoldaer Glockenhell aus den Händen reißen. Da haben wir einen Zuwachs von 25 Prozent im ersten Halbjahr. Probleme gebe es allerdings mit der Rückgabe von Leergut. Bei den großen Handelsketten würde das Leergut einfach nicht vorsortiert. So kommen immer häufiger die Spezialflaschen der großen Brauereien in die Kästen. „Wir Kleinen müssen das per Hand aussortieren und für den Rücktransport sorgen.“

Leergut-Situation bei Ur-Krostitzer hat sich entspannt

Ein Problem mit dem Leergut hatte bis vor Kurzem auch die Ur-Krostitzer Brauerei. Seit Lockerung der Corona-Maßnahmen habe sich das aber wieder entspannt, erklärt Pressesprecherin Ines Zekert. „Das Konsumentenverhalten und die teilweise extreme Bevorratung waren für alle zunächst unkalkulierbar und haben daher kurzfristig Engpässe erzeugt.“

Wie bei Apoldaer und Ur-Krostitzer ist auch bei der Radeberger Brauerei die Nachfrage nach Flaschenbier – bedingt durch die sommerlichen Temperaturen – entsprechend groß. Die Zuwächse im Handel können allerdings die massiven Rückgänge beim Fassbier nicht ausgleichen, wie Jana Kreuziger von der Radeberger Gruppe sagt. „ Radeberger Pilsner ist ein starker Partner der Gastronomie und Hotellerie – und wird sehr gerne frisch aus dem Zapfhahn genossen.“ Ausgeschenkt wird es auch bei zahlreichen Festen, Events, Konzerten und Stadtfesten. Monatelang sei da nichts gegangen. Und auch jetzt läuft der Ausschank nur eingeschränkt, so die Sprecherin. „Deswegen leiden wir immens mit unseren Partnern der Gastronomie, Hotellerie und im Veranstaltungsbereich.“ Beim Leergut gebe es indes kein Problem. Radeberger habe sich da früh bevorratet.

Nachfrage nach Vita Cola ist weiter groß

„Das Wetter arbeitet für uns“, sagt Thomas Heß, Geschäftsführer der Thüringer Waldquell GmbH. Bei Mineralwasser wachse man derzeit zweistellig. Gefragt seien vor allem Sorten ohne oder mit wenig Kohlensäure. Auch Limonaden liefen gut. Ganz vorn die ostdeutsche Traditionsmarke Vita Cola. Er hoffe, dass man beim Absatz an das Rekordjahr 2018 anknüpfen kann. Da verkaufte Waldquell 89 Millionen Liter Vita Cola. Sonderschichten müsse man noch nicht fahren. „Viele unserer Außendienstmitarbeiter haben in den vergangenen Wochen in der Produktion ausgeholfen. Die Lager sind gut gefüllt.“

Auch beim sächsischen Unternehmen Lichtenauer Mineralwasser, das wie Waldquell zur hessischen Hassia-Gruppe gehört, sprudelt die Nachfrage. Bevorzugt werden die Sorte Lichtenauer Mineralwasser Medium, aber auch Mineralwässer mit Geschmack. „In dieser Woche haben wir täglich über eine Million Flaschen ausgeliefert. Im normalen Mittel sind es bei uns rund 750.000 Flaschen am Tag“, teilt Sprecherin Katharina Voit mit. Um möglichen Engpässen beim Leergut vorzubeugen, bittet sie Kunden, leere Kästen im Handel abzugeben. „Das ist sehr wichtig für uns, vor allem für eine reibungslose Produktion. Denn wir haben bei Lichtenauer eine sehr hohe Mehrwegquote von über 70 Prozent.“

Renaissance bei Mehrwegverpackungen

Mehrwegverpackungen würden derzeit „eine echte Renaissance erfahren“. Bei Waldquell ist das ebenso. Das Thüringer Unternehmen hat jetzt zusätzlich Vita Cola in kleinen Glasflaschen mit 0,33 Litern Inhalt in den Handel gebracht.

Hoch ist auch die Nachfrage nach Mineralwasser der Ileburger Sachsen Quelle. Aber auch im Eilenberger Unternehmen gibt es Probleme mit dem Leergut und das in „erhöhtem Ausmaß“, wie Sylke Kanitz, Assistenz der Geschäftsführung, unterstreicht. Vor allem die 0,7 Liter Glas- und die blauen 1 Liter Pet-Flaschen seien das Problem – das beliebteste Duo aus der Produktpalette. Noch sei man weit entfernt davon, Engpässe zu beklagen, sagt Kanitz. Trotzdem appelliere sie an die Kunden, nicht unnötig zu bunkern

Von Lisa Schliep und Andreas Dunte