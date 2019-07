Leipzig

Der Sommer hielt sich in den ersten Juliwochen ja noch vornehm zurück - nun aber kehrt er in voller Pracht zurück. Mit Beginn der Woche werden die Temperaturen in Sachsen sukzessive ansteigen und ab Mittwoch wieder die 30-Grad-Marke übersteigen. "Es wird sommerlich und trocken - bis zum Wochenende sind keine Niederschläge in Aussicht", prognostiziert Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

Am Montag werde sich zunächst noch leichte Schleierbewölkung am Himmel zeigen, die Höchsttemperatur werde sich bei etwa 27 Grad einpendeln, sagt der Meteorologe. In der Nacht zum Dienstag lösen sich diese Wolken jedoch auf und lassen einen blauen Himmel zurück. Dadurch steigen die Werte an, am Dienstag seien bereits 29, am Mittwoch mehr als 30 Grad möglich. Von Donnerstag bis Samstag müsse dann mit rund 35 Grad in der Spitze gerechnet werden, so Oemichen.

Immerhin sorgt die fehlende Feuchtigkeit aber dafür, dass es nicht schwül werden wird. Nach Sonnenuntergang ist trotzdem nur geringe Abkühlung in Aussicht, vor allem in der zweiten Wochenhälfte muss wieder mit tropischen Nächten (mindestens 20 Grad) gerechnet werden.

von CN