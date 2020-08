Eilenburg

An einer Stelle wird ein Zaun installiert, an anderer der klappbare Esstisch für die nächste Mahlzeit hergerichtet – auf dem Campingplatz am Kiessee in Eilenburg gibt es keine Hektik. Eher geschäftige Gemütlichkeit. Alteingesessene Dauercamper schätzen das. „Ihr Platz“ ist entspannt, nicht überlaufen. Drumherum schlagen jene ihre Zelte auf, die ausschließlich ein paar Tage oder Wochen bleiben möchten. Campingplatz und Badestrand an dem 150 Hektar großen Baggersee werden von der Freizeit- und Erholungszentrum Eilenburg GmbH (FEZ), betrieben.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Nicht für alle Gäste war das Campen am Kiessee das, was sie am Anfang des Jahres von ihrem Sommerurlaub erwartet haben. Eilenburg ist der Plan B. Bereut haben sie diesen aber mitnichten.

Adieu Südfrankreich , Hallo Eilenburg

„Es ist traumhaft hier.“ Ein Satz, den Ute Landgrebe oft wiederholt während sie ihren Blick auf das Wasser richtet. Sie und ihre Familie wollten eigentlich nach Südfrankreich. Da die aktuelle Lage vor Ort recht unsicher ist, mussten sie diesen Wunsch zumindest für 2020 begraben. Dann also Nordsachsen. Ein nicht unbekanntes Terrain für die Familie. Ihr Mann Knut Ittner kommt aus Eilenburg, inzwischen leben sie im Taunus in der Nähe von Frankfurt am Main. Feste Wurzeln in der Stadt an der Mulde hat er dennoch. „Wir dachten uns: Warum eigentlich nicht in seine Heimat“, sagt Landgrebe. Auf Besuch seien sie schon häufiger gewesen. Urlaub hingegen gab es noch nie.

Aus dem Taunus nach Eilenburg (von links): Knut Ittner, der aus Eilenburg stammt, Ute Landgrebe, Jens Polster, Rösel Ittner, Bernada Cáceris, Heidi Landgrebe, Isabel und Caroline Polster. Quelle: Wolfgang Sens

Ungeplante Reisepartner

Direkt nebenan campt die Familie Polster. Sie sind zusammen mit Knut, Ute und deren Tochter Heidi am Kiessee. „Die Kinder haben in der letzten Zeit viel gespielt und Zeit verbracht“, erzählt Landgrebe. Und da sei bei den Eltern das Thema Sommerurlaub aufgeploppt. Da Caroline und Jens Polster nicht wirklich wussten, was sie machen sollen, haben sie sich kurzerhand ein Campingmobil gemietet und sich angeschlossen. Sogar Carolines Mutter Bernada aus Chile ist mit dabei.

Wasserblick statt Pinienwald

Alle sind sich einig, dass die Kiesgrube ein idealer Ort ist, den Sommer zu genießen. Das Surfbrett ist dabei, ausreichend Komfort gibt es auch und der Stellplatz in erster Reihe zum See ist nicht von schlechten Eltern. In Frankreich hätte es das nicht gegeben. Dort wären sie von Pinienwald umgeben gewesen. In Eilenburg gilt der erste Blick am Morgen immer dem Wasser.

Auch Norbert Böhme und seine Familie aus Jena schätzen die Direktheit zur Kiesgrube. Für sie sind vor allem der Sandstrand und die Wasserwacht ein kleiner Luxus. Im eigentlichen Wahlurlaubsort in Tschechien hätten sie darauf verzichten müssen.

„Genug Ruhe und allerhand Ausflugsoptionen“

Den Campingplatz am Kiessee in Eilenburg wollten sie auf Empfehlung einmal ausprobieren. Sie haben es keine Sekunde bereut. „Der Standort ist ideal“, so Böhme. „Genug Ruhe, ein Strand für unsere Hunde und eine Menge Ausflugsoptionen in der Nähe.“ Sie waren schon im Eilenburger Tierpark, der Zoo in Leipzig steht auch auf dem Plan – „immer je nach Wetterlage“.

Aus dem Raum Jena angereist: Maria Seydewitz und Norbert Böhme mit ihren Söhnen Leo und Jarik (rechts). Quelle: Wolfgang Sens

Ein weiteres Plus: Die Anlage ist nicht weit entfernt von einer Klinik. Sohn Leo ist krank, eine schnelle medizinische Versorgung in Notfällen muss deshalb immer mitgedacht werden.

Der älteste Sohn ist gerade mit den Großeltern in Kroatien unterwegs – ebenfalls auf vier Rädern. „Liegt der Familie im Blut“, sagt Böhme. Einmal Camper, immer Camper. Egal wo.

Campinggefühl ist entscheidend

Die Leipzigerin Janine Hempf kennt die Anlage gut. Seit einigen Jahren kommt ihre Familie über Pfingsten an Eilenburgs kühles Nass. Den Sommer hier zu verbringen, ist dennoch neu. Italien wäre das Ziel gewesen.

Weg von Leipzigs Seenlandschaft: Janine Hempf, ihre Tochter Sophia Hempf sowie Lilly und Lemmy. Quelle: Wolfgang Sens

Weil ihr Mann keinen Urlaub hat, hat sie sich mit einem Freund zusammengetan, dessen Frau ebenfalls arbeiten muss. „So können die Kinder gut zusammen spielen.“

Und warum wieder Eilenburg? Hempf geht es vor allem um das Campinggefühl – und das hätte man, egal wo man seine Zelte aufschlägt. Auf dem Platz an der Kiesgrube schätzt sie in erster Linie die Entspanntheit der Leute und die Nähe zur Heimat, „auch wenn es schön ist, sie zumindest gedanklich ein Stück verlassen zu haben.“

Von Lisa Schliep