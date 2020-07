Delitzsch

Sobald sich die Pforten des Barockschlosses in Delitzsch nach der Corona-Schließung öffneten, gab es an der Touristinfo auch viel zu tun: „Vielfach gab es Anfragen wegen gekaufter Tickets, aber da konnten wir ebenso wie andere Vorverkaufsstellen wenig tun“, erklärte Mitarbeiterin Bärbel Felgner. Aber auch das Museum ist wieder Anlaufpunkt. Maximal zwölf Besucher dürfen derzeit gleichzeitig in die Räume. Manchmal mussten bereits Gäste warten.

Verlängerter Aufenthalt

Dabei beherbergt das Barockschloss derzeit eine Sonderschau: „ Industriearchitektur in Sachsen – erleben – erhalten – erinnern“ ist eine Wanderausstellung. Ihre Zeit in Delitzsch wäre im Juni bereits abgelaufen, aber dann hätte sie coronabedingt niemand sehen können. Deshalb wurde der Aufenthalt verlängert.

Anzeige

Delitzscher Industriezeugnisse

Der Blick des Besuchers wird dort zuerst von einem Art-Deco-Kachelofen gefangen genommen. Fotograf Bertram Kober hat das außergewöhnliche Stück im Camman-Hochhaus in Chemnitz aufgenommen. Vielfach gibt es Einblicke in bekanntere und weniger bekannte Industriebauten. Dabei kommt auch Delitzsch selbst nicht zu kurz. Unter der Überschrift „Von Schädlingen, Schienen und Schokolade“ werden nicht allein die verschiedenen Industriedenkmäler und ihre heutige Nutzung oder Nichtnutzung erklärt. So manches Erinnerungsstück ist in den Vitrinen zusammengetragen: das Plakat einer Volkskunst-Veranstaltung im RAW-Saal, der Teller für die Auszeichnung „Träger des Ordens Banner der Arbeit“, das Mehlsäckchen aus der Walzenmühle.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Schau ist nun bis zum 2. August im Museum im Delitzscher Barockschloss zu sehen.

Von Heike Liesaus