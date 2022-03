Sonderzüge mit Geflüchteten: Warum Sachsen Probleme mit Polens Planung hat

Dresden

Die Stadt Görlitz ist ein regelrechter Knotenpunkt für ukrainische Geflüchtete geworden. Das hat mit der Lage der Stadt im östlichsten Zipfel Deutschlands zu tun. Sie ist damit quasi die Kommune, die sich für die Erstankunft ukrainischer Geflüchteter allein aus diesen Gründen mit am Besten eignet. In Görlitz’ polnischer Nachbarstadt Zgorzelec kommen zudem seit Tagen Sonderzüge mit Ukrainerinnen und Ukrainer an, die nach Deutschland weiter reisen. Doch der Transport läuft anscheinend nicht vollkommen glatt.

Ankunft spät in der Nacht auf polnischer Seite

Besonders ein Umstand treibt die sächsischen Verantwortlichen um: Meist treffen die ukrainischen Geflüchteten auf polnischer Seite spät in der Nacht ein. Sie müssen dann bis zum Morgen ausharren, bevor sie mit Bussen nach Görlitz gelangen. „Das ist sehr belastend – vor allem für die vielen Frauen und die kleinen Kinder“, ließ sich Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Donnerstag per Pressemitteilung zitieren. In einer Schalte der Innenminister habe er an den Bund adressiert, „dass dies von polnischer Seite anders gelöst wird“.

Stirnrunzeln über die polnischen Logistik hatte es zuletzt häufig gegeben. Öffentlich wollte aber bislang niemand die Nachbarn kritisieren. Polen ist schließlich einer der Staaten, die bisher die meisten Flüchtlinge aufgenommen und dafür viel Anerkennung bekommen haben. Dennoch wunderten sich die sächsische Seite, wie unzuverlässig manche Informationen weitergereicht wurden. Belastbare Aussagen darüber, wie viele Geflüchtete wann und mit wie vielen Sonderzügen an die deutsch-polnische Grenze bei Görlitz gelangten, waren schwer zu bekommen. „Leider haben wir erst in den vergangenen Tagen eine gewisse Verlässlichkeit in den Informationen. Seitdem setzen wir auch Sonderzüge nach Leipzig ein“, sagte Wöller.

Sonderzüge sollen Grenzregion entlasten

Im Abstimmung mit dem Bund hat Sachsen immerhin eine gewisse Kontinuität auf deutscher Seite erreichen können. Bis zum 27. März werde mindestens ein Sonderzug pro Tag von Görlitz zur Erstaufnahme in der Leipziger Messe eingesetzt, sagte die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar. Ihre Behörde koordiniert in Sachsen die Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten. Die Sonderzüge hülfen, die Grenzregionen zu entlasten, sagte Kraushaar.

Die Züge werden nach wie vor auch am Dresdner und Leipziger Hauptbahnhof halten. Viele Flüchtlinge wollen gar nicht in die Erstaufnahme in der Leipziger Messe, sondern individuell in den beiden großen Städten ankommen oder von dort in andere Regionen weiterreisen. Die Städte Leipzig und Dresden stellt das vor Probleme. Schon jetzt müssen sie sich um hunderte Geflüchtete kümmern, die nicht in den Liegenschaften des Freistaats oder privat unterkommen. Leipzig hat deswegen beispielsweise unter anderem die Arena in eine Notunterkunft umgewandelt. Dresden gab am Donnerstag bekannt, dass die Stadt insgesamt 1530 Geflüchtete beherberge.

Sachsen erfüllt Aufnahmequote

Sachsen wäre laut dem Schlüssel, der die Verteilung der Ukrainer auf die Bundesländer regelt, verpflichtet knapp fünf Prozent aufzunehmen. Der Freistaat liegt momentan noch darüber. Am Donnerstag hatte der Freistaat 796 Ukrainer über dieser Quote aufgenommen. In dieser Zählung sind allerdings nicht die Personen erfasst, die außerhalb des staatlichen Systems – beispielsweise bei Privatleuten – Unterschlupf gefunden haben und noch nicht erfasst sind. Offiziell wurden in den Aufnahmeeinrichtungen des Freistaates 3530 Ukrainer gezählt. Hinzukommen die in den Kommunen registrierten Personen. Eine Angabe über deren Größenordnung steht aus.

Die sächsischen Kommunen drängen wegen der finanziellen Belastung durch die Unterbringung der Geflüchteten auf eine Lösung der Kostenfrage. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte in der vergangenen Woche zugesagt, dass sie nicht auf ihren Auslagen sitzenblieben. Innenminister Wöller betonte nun, dass die Abstimmungen mit den kommunalen Spitzenverbänden liefen: „Klar ist, dass wir für die kommunale Ebene schnell finanziell etwas tun müssen und haben daher sofort diesen Schritt angestoßen.“ Es werde an einer Regelung gearbeitet, um den Landkreis Görlitz sowie Leipzig und Dresden finanziell zu entlasten.

Von Kai Kollenberg