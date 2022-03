Sonderzug mit Geflüchteten aus der Ukraine erreicht Leipziger Hauptbahnhof

Am Mittwochvormittag erreicht ein Sonderzug aus dem polnischen Wrocław den Leipziger Hauptbahnhof. Erschöpfte Geflüchtete berichten von wochenlanger Odyssee. Viele wollen in der Messestadt bleiben.

Ein Sonderzug mit Ukraine-Flüchtlingen aus Wrocław kam am Mittwoch am Leipziger Hauptbahnhof an. Quelle: Matthias Puppe / Dirk Knofe