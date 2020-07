Leipzig

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahlen in Sachsen wären, läge die CDU unangefochten an der Spitze und käme laut einer aktuellen Umfrage der Leipziger Volkszeitung auf 36 Prozent. Das ist ein Plus von vier Prozentpunkten im Vergleich zur vergangenen Wahl vor zehn Monaten.

Die Grünen gewinnen knapp eineinhalb Punkte hinzu und erreichen zehn Prozent. Die ebenfalls mitregierende SPD hält mit mageren sieben Prozent in etwa ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl.

Auch die Linke bleibt mit elf Prozent in der Nähe des Wahlergebnisses. Die AfD muss eineinhalb Punkte abgeben und kommt auf 26 Prozent. Die FDP scheitert mit vier Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Sechs Prozent wählen sonstige Parteien. Jeder vierte Wahlberechtigte ist entweder noch völlig unschlüssig, wem er seine Stimme geben soll oder will gar erst nicht zur Wahl gehen.

Das ist das Ergebnis einer repräsentative Bevölkerungsumfrage durch das Erfurter Institut Insa im Auftrag der Leipziger Volkszeitung. Dafür wurden vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2020 insgesamt 1020 Bürgerinnen und Bürger sowohl telefonisch als auch online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt 3,1 Prozentpunkte.

Sachsen zufrieden mit Kretschmers Krisenmanagement

Nach der Wahl am 1. September 2019 dauerte die Regierungsbildung in Sachsen knapp drei Monate. Die jetzige Landesregierung aus CDU, Grünen und SPD ist seit kurz vor Weihnachten im Amt. Für die „normale“ Regierungsarbeit blieb ihr allerdings nicht viel Zeit, denn die Corona-Pandemie änderte alles und erforderte handfestes Krisenmanagement. Für dieses bekommt Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) mit Abstand die besten Noten. Knapp zwei Drittel der Sachsen (63 Prozent) bescheinigen ihm eine gute Arbeit während der Corona-Zeit. An diesen Wert kommt kein anderes Regierungsmitglied heran.

Aber Wirtschaftsminister und SPD-Landeschef Martin Dulig und die viel geforderte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) haben sich mit jeweils mehr als 40 Prozent Zustimmung ebenfalls Anerkennung erworben. Davon wiederum können Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) und Innenminister Roland Wöller ( CDU) nur träumen. Mit ihrer Krisenarbeit ist jeweils nur rund ein Viertel der Sachsen zufrieden. Wöller ist zudem seit Wochen mit Vertuschungsvorwürfen in der Fahrrad-Affäre bei der Leipziger Polizei konfrontiert.

„Ohne und gegen die CDU kann in Sachsen nicht regiert werden.“

Aktuell kämen CDU und Grüne laut der Berechnungen von Insa mit zusammen 46 Prozent auf eine parlamentarische Mehrheit. Auch CDU und AfD mit zusammen 62 Prozent oder CDU und Linke mit zusammen 47 Prozent würden rechnerische Mehrheiten erzielen. Für Insa-Chef Hermann Binkert ist damit klar: „Ohne und gegen die CDU kann in Sachsen nicht regiert werden. Strategische Verliererin ist die SPD. Sie wird in keiner möglichen Konstellation als Mehrheitsbeschaffer gebraucht.“

Die Rolle der SPD beleuchtet auch der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger: „Für die Kenia-Koalition nach der Landtagswahl brauchte es noch die SPD als verbindende Klammer, weil die SPD eine Nähe zu den Grünen hat und sich für die CDU als verlässlicher Regierungspartner erwiesen hat. Nach der gemeinsamen Regierungserfahrung in dieser Legislaturperiode könnte es für CDU und Grüne einfacher sein, ohne die SPD eine Koalition zu bilden“, sagte er der LVZ.

Interessant ist, dass die CDU und auch die SPD deutlich mehr von Frauen als von Männern gewählt werden. Die AfD hingegen profitiert deutlich von den Stimmen der männlichen Wähler. Würden nur junge Leute wählen, käme die SPD nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. So würden nur 2,6 Prozent der 18- bis 29-Jährigen den Sozialdemokraten ihre Stimme geben. Auch die Union hat ihr größtes Wählerpotenzial bei den über 60-Jährigen und kommt bei den 18- bis 29-Jährigen nur auf 15 Prozent.

