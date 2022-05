Leipzig

Die Lebensmittelpreise steigen bereits auf breiter Front, aber es könnte noch heftiger werden. Nach Energie-Krise und russischem Überfall auf die Ukraine warnen Sachsens Bauern nun vor einer neuen Missernte angesichts der anhaltenden Trockenheit. „Im Mai wird sich entscheiden, was für eine Ernte wir in diesem Jahr haben werden“, ist sich Andreas Jahnel, Sprecher des Sächsischen Landesbauernverbands, sicher.

Winterfeuchte könnte bald verschwunden sein

Im März seien gerade mal drei bis fünf Millimeter Niederschläge gefallen, erinnert er. Und nach dem erneut trockenen April müsse die Situation in einigen Gebieten des Freistaats bereits als dramatisch bezeichnet werden. „Das ist besonders in Ostsachsen, in der Region zwischen Hoyerswerda und Weißwasser, der Fall“, sagt Jahnel. „Aber auch in Nordsachsen, um Bad Düben, Delitzsch oder auch um Torgau herum, herrscht große Trockenheit.“

Derzeit stocke das Wachstum bei den Sommerkulturen von Getreide bis hin zu Kartoffeln. Doch selbst Wintergerste, Winterweizen und Winterraps, die relativ gut über die kalte Jahreszeit gekommen sind, brauchten dringend Feuchtigkeit, erinnert Jahnel. Ebenso das Grünland, wo der erste Schnitt Ende Mai anstehe. „Bleiben auch im Mai die Niederschläge weiter aus, dann wird es prekär. Dann bekommen wir eine schwierige Situation“, so der Sprecher. Zwar habe es noch eine gewisse Winterfeuchte im Boden gegeben. Die könne aber schnell verbraucht sein, wenn die Temperaturen weiter steigen.

Trockenheit im Boden schreitet voran

Laut sächsischem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) stehen – bezogen auf den Ober- und Unterboden (0 bis 60 cm) – in allen Regionen Sachsens noch ausreichende Mengen an pflanzenverfügbarem Wasser zur Verfügung. „Allerdings liegen die Vorräte im Norden Sachsens schon niedriger als in den übrigen Landesteilen.“ Getreide und Winterraps wurzelten bereits in tieferen Bodenschichten und könnten somit ihre Wasserversorgung aus den unteren Bodenschichten absichern.

Da sich die für die Pflanzen wichtigen Bodennährstoffe, insbesondere Stickstoff, vor allem in den oberen Schichten befinden, und nur in Verbindung mit dem Bodenwasser aufgenommen werden können, sei das Wachstums dieser Kulturen jedoch aktuell etwas verhalten. „Diese Situation, die sogenannte Vorsommertrockenheit, tritt häufiger in Nordsachsen auf“, so das LfULG. Ob es zu größeren Trockenschäden komme, hänge ganz wesentlich vom Niederschlagsniveau in den kommenden Maiwochen ab.

Obstbauer noch relativ gelassen

Noch relativ gelassen sind dagegen die Obstbauern. Udo Jentzsch vom Landesverband Sächsisches Obst sagt: „Grundsätzlich könnten wir natürlich auch mal wieder Niederschläge gebrauchen, aber zumindest in den tieferen Bodenschichten – eben dort, wo die Bäume wurzeln – ist noch Feuchtigkeit da.“ Deshalb seien die Obstbauern auch noch nicht in Alarmstimmung. Als Erstes käme nun die Ernte auf den Erdbeerfeldern. Die meisten Beerenobstanlagen im Freiland verfügten auch über die entsprechende Bewässerung. Große Betriebe wie die Obstland AG in Dürrweitzschen (Kreis Leipzig) ohnehin. „Es gibt daneben aber auch viele Selbstpflück-Felder, die nicht bewässerungsfähig sind“, erinnert Jentzsch.

Das ganze Ausmaß der ausbleibenden Niederschläge macht der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung sichtbar. Danach sind im Osten in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, aber eben auch schon in den nördlichen Teilen Sachsens die Böden zum Teil bis zu 1,80 Meter Tiefe ausgetrocknet. Und der Deutsche Wetterdienst (DWD) weckt wenig Hoffnung auf eine baldige Entlastung. Niederschläge sind zumindest bis zum kommenden Wochenende weiter nicht in Sicht. Wie schon in den Jahren 2018, 2019 und 2020 zuvor.

Stiftung Umwelt mahnt sorgsamen Umgang mit Wasser an

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mahnt indes, sorgsam mit Grund- und Trinkwasserreserven umzugehen. Der Regen im Winter habe bestenfalls in einigen Regionen eine Atempause verschafft. DBU-Experte Volker Wachendörfer glaubt, Wassersparen werde auch in unseren Breiten ein immer größeres Thema. Vor allem, wenn die Trinkwasserversorgung in Konkurrenz mit der landwirtschaftlichen Bewässerung und der Wasserverfügbarkeit in der Natur tritt, so der Biologe. Daher ist es nach seinen Worten das Gebot der Stunde, Wasser in der Landschaft zu halten und nicht die Strategie weiterzuverfolgen, Wasser möglichst schnell abzuleiten.

Thüringen hat nach Brandenburg als zweites Bundesland vor wenigen Tagen eine Niedrigwasserstrategie vorgelegt. Damit bereitet sich die Landesregierung zusammen mit den Partnern in Verbänden und Kommunen auf mehr Extremwetter in den Regionen vor.

