Sachsen nimmt soziale Brennpunkte stärker ins Visier – um Kindern und Jugendlichen eine bessere Bildung zu ermöglichen. Deshalb sollen Kindertagesstätten und Schulen künftig nach einem sogenannten Sozialindex eingestuft werden. Daran orientieren sich dann die personelle Ausstattung unter anderem mit Sozialarbeitern, Schulassistenten, Erziehern und Lehrkräften sowie weitere spezielle Angebote. Durch gezielte pädagogische Förderungen sollen bereits ab dem Kita-Alter etwaige Benachteiligungen ausgeglichen werden.

Koalition verspricht sich mehr Bildungsgerechtigkeit

Deshalb soll im sächsischen Landtag am Mittwochabend ein entsprechender Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD beschlossen werden. Darin heißt es: „Ein prioritäres Ziel guter Bildungspolitik ist es, Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft den chancengleichen Zugang zu bestmöglicher Bildung zu ermöglichen.“ Gute Bildung sei der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben und soziale Sicherheit. „Oftmals hängt der Bildungserfolg aber weniger von den eigenen Fähigkeiten, als vielmehr vom familiären Hintergrund oder der Herkunft ab“, wird die Initiative begründet. Mit dem Beschluss wird eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.

Angebote sollen ab August 2022 ausgebaut werden

Konkret soll bis zum März 2022 ein „Modell für eine sozialindexbasierte Ressourcenzuweisung“ erarbeitet werden. Geplant ist die Umsetzung ab August 2022. Deshalb sollen ab dem Schuljahr 2022/23 die betreffenden Gelder neu verteilt und sehr wahrscheinlich auch aufgestockt werden. „Wir wollen Kitas und Schulen mit besonderen Bedarfen gezielt unterstützen. Zusätzliches Personal oder Budget soll dort ankommen, wo es am dringendsten gebraucht wird“, erklärt die Grünen-Bildungspolitikerin Christin Melcher.

Extra-Unterstützung für Kinder aus schwierigen Verhältnissen

Auch Sabine Friedel, die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, macht klar: „Wer besondere Hilfe braucht, soll besondere Hilfe bekommen. Deshalb soll der Sozialindex zusätzliche Ressourcen verteilen.“ Kitas und Schulen, an denen viele Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen sind oder mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben, brauchten eine Extra-Unterstützung. In den vergangenen Jahren sei zwar schon viel getan worden, um alle Kitas und Schulen zu stärken, so Friedel: Dazu gehörten verbesserte Betreuungsschlüssel, die Vor- und Nachbereitungszeit, Schulassistenz und Schulsozialarbeit – „doch nun gilt es, obenauf zu satteln“.

Freistaat sucht aktuell 257 Schulassistenten

Bundesweit arbeiten Stadtstaaten wie Bremen und Hamburg, aber auch Schleswig-Holstein mit einem solchen Sozialindex. Der Freistaat Sachsen verfügt bislang über mehrere Einzelmaßnahmen. So werden beim Einsatz von Assistenzkräften die Schulen in sozialen Problembereichen vorrangig berücksichtigt. Die Zahl der Schulassistentinnen und Schulassistenten soll aktuell von 195 auf 452 mehr als verdoppelt werden. Gesucht werden Menschen beispielsweise mit klassischer pädagogischer Ausbildung wie Erzieher und Sozialpädagogen, aber genauso Fremdsprachler, Integrationsmittler, Logopäden oder Ergotherapeuten. Bei der frühkindlichen Bildung gibt es Projekte wie „Kinder stärken“ oder „Willkommens-“ und „Sprach-Kitas“. Mit Hilfe des neuen Sozialindex sollen die bestehenden Angebote zunächst erfasst und ab August 2022 ausgebaut werden.

Piwarz: Soziale Herkunft spielt in Sachsen am wenigsten eine Rolle

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) begrüßt die Initiative, stellt gegenüber der LVZ aber gleichzeitig fest: „Die Bildungsstudien haben uns immer wieder bescheinigt, dass die soziale Herkunft in Sachsen im Vergleich zu anderen Ländern am wenigsten eine Rolle spielt.“ Es gebe viele Wege, die auch Kinder aus bildungsfernen Schichten gehen könnten, „auch wenn diese Wege häufig schwieriger sind“. Zudem seien in den vergangenen Jahren bereits einige Veränderungen vorgenommen. „Dazu zählen eine stärkere Praxisorientierung und die Etablierung von multiprofessionellen Teams, wie zum Beispiel durch die Einstellung von Schulassistenten“, erklärt Piwarz. Damit sollten Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden – um sich auf die Schülerinnen und Schüler konzentrieren zu können.

Von Andreas Debski