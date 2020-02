Spannung in Erfurt: Thüringen wählt einen neuen Ministerpräsidenten

Erfurt

Am Mittwoch wird in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt ein neuer Ministerpräsident gewählt. Der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stellt sich zur Wiederwahl, die AfD-Fraktion hat den parteilosen Bürgermeister Christoph Kindervater als Kandidaten nominiert. Aber auch andere Kandidaten könnten noch aus der Deckung kommen.

Die Ausgangssituation der Wahl ist mehr als kompliziert, denn Ramelow hat mit seiner anvisierten Koalition aus Linken, SPD und Grünen keine Mehrheit im Parlament, will deshalb eine Minderheitsregierung anführen. Das könnte im dritten Wahlgang funktionieren. Denn während bei der ersten und zweiten Abstimmung eine absolute Mehrheit zur Wahl notwendig ist, reicht im dritten auch die relative – das heißt der Kandidat mit den meisten Stimmen wird Ministerpräsident, auch wenn diese Mehrheit keine im Parlament ist. In Erfurt wird spekuliert, dass in dieser Runde neben Ramelow und Kindervater auch noch weitere Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen.

Die große Spannung war bereits am Mittwochmorgen in der Stadt zu spüren: Ein überdimensionierter Sprengstoffhund wurde von Sicherheitskräften durch den Thüringer Landtag geführt, der an diesem Tag Denkwürdiges erwartet. Der Hund fand nichts, die Dinge konnten ihren Lauf nehmen. Journalisten aus der ganzen Bundesrepublik standen an, um sich ihre Akkreditierung abzuholen, Kamerateams bauten Technik auf.

Für Aufsehen sorgte am Mittwochmorgen auch ein Angebot der FDP an die SPD, dass alle sozialdemokratischen Minister im Amt bleiben könnten, sollte der FDP-Chef Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt werden. SPD-Chef Wolfgang Tiefensee twitterte dazu: „Sehr geehrter Herr Kemmerich, ist es wahr, dass Sie sich mit den Stimmen der AfD zum MP wählen lassen und dann die SPD-Minister zum Bleiben auffordern wollen? Welch ein politischer Dammbruch und welch eine Anmaßung.“

Kemmerich will gegen den Ministerpräsidentenkandidaten von Rot-Rot-Grün, Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke), antreten, falls es zu einem dritten Wahlgang kommen sollte und auch die AfD dann einen eigenen Kandidaten stellt. Nach Ansicht von Rot-Rot-Grün kann Kemmerich nur dann hoffen, Ministerpräsident zu werden, wenn er auch von der AfD unterstützt wird.

Von Roland Herold / Matthias Puppe