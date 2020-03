Spargelalarm – Hälfte der Stecher fehlt in Kyhna

Kyhna

Die Folie auf den Feldern vor Kyhna spiegelt sich in der Sonne. Ein perfekter Tag. In weiter Ferne sind Menschen hinter einem Traktor zu erkennen. Wenige Menschen. Die Krise ist längst in der Landwirtschaft angekommen. Spargelbauer Jürgen Kopf (62) beschreibt sie mit einem Wort: Personal.

Personal ist das größte Problem

Zur Galerie Bei kaltem Wind und prächtigem Sonnenschein hat in Kyhna die Spargelernte begonnen. Die ersten Erträge sind vielversprechend. Allerdings sind momentan nicht einmal die Hälfte der benötigten Erntehelfe verfügbar. Für den Anfang reichten die Arbeitskräfte aber aus.

Denn das fehlt, kommt nicht nach Deutschland. Dennoch wird der Hofladen an diesem Freitag öffnen. „Wir fangen mit 15 Polen an, vier sind fest angestellt und 11 pauschal. Ich erwarte in den nächsten Tagen 10 bis 15 weitere Landsleute von ihnen. Viel zu wenige“, stöhnt der Betriebsleiter. Die Rumänen seien noch gar nicht da, kommen weder über den Transitweg noch per Flieger rein. „Einige Kollegen haben bereits die Füge, bis 250 Euro pro Arbeiter, bezahlt, trotzdem dürfen die Rumänen nicht fliegen. Eine Katastrophe.“

Die Häfte der Stecher fehlt

Wenn Kopf 30 Leute hätte, wären das halb so viele wie notwendig. Für die nächsten zwei, drei Wochen reichen sie jedoch aus. 60 Stecher fahren sonst die Ernte ein. Für die in vier Wochen folgende Erdbeerernte braucht er 20 Pflücker. Da sieht es etwas entspannter aus, obwohl auch da noch nichts festgezurrt ist. „Mein Plan ist es Deutsche einzusetzen, beim Erdbeerenpflücken geht das. Da haben sich auch schon welche gemeldet. Erdbeeren kann jeder, Spargel muss man können. Das ist wie mit einem Marathon, den kann man auch nicht einfach mal so laufen. Obwohl man das mit den Erdbeeren auch nicht unterschätzen darf. Pflücken sie mal 100 Kilo am Tag, da wissen sie, was sie gemacht haben“, sagt der 62-Jährige. Ein guter Stecher brauche zwei Saisons, um dieses Handwerk zu beherrschen. Dann schafft er 10 bis 15 Kilogramm pro Stunde. Manche kommen seit 20 Jahren. Kopf schaffe das nicht. Es sei eine körperlich sehr schwere Arbeit, zu der die Stecher bereit sein müssen. Und es gibt knapp zehn Euro pro Stunde auf die Hand.

Sicherheit und Hygiene

„Bei uns ist jeder willkommen, ich würde auch Deutsche anlernen, wenn sie das wirklich wollen“, so Kopf. Hygiene ist auf dem Hof unübersehbar. An den Türen Desinfektionsmittel für die Hände, auf Zetteln die mehrsprachige Aufforderung, sich die Hände zu desinfizieren, einzeln einzutreten und 1,5 Meter Abstand zu halten. Zudem müssen die Arbeiter eine Erklärung unterschreiben, dass sie gesund sind. Sie dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen, werden in kleinen Gruppen verpflegt und arbeiten auch mit Abstand und in kleinen Gruppen. Es gibt Ein- und Zweibettzimmer. Einkäufe für persönliche Dinge werden für sie erledigt. Oder es kommt ein Lieferservice.

Blick in die nächsten Tage

Der Betriebsleiter blickt in die nächsten Tage. Freitag öffnet der Hofladen 9 bis 18 Uhr. Auch auf dem Wochenmarkt in Leipzig, sollte es bald Kyhnaer Spargel geben. Der ist seit Dienstag jedoch abgesagt. Aus bis zu 40 Verkaufsstellen heraus wird verkauft, unter anderem vor dem Globus in Leipzig sowie in und vor anderen Märkten, aber auch wieder in der freien Landschaft. Wo und wie viel, das hänge natürlich auch davon ab, wie viel Gemüse geerntet werden kann. Aber auch für den Verkauf hat er das komplette Personal noch nicht zusammen. „Es ist natürlich nicht möglich, die komplette Fläche zu stechen mit der Hälfte des Personals. Wenn ich überhaupt die Hälfte zusammenkriege“, so Kopf.

Jetzt wird täglich gestochen

Entgegen komme, dass es frühe und späte Spargelsorten gibt, die nacheinander geerntet werden. Sechs, sieben Wochen liefert eine Pflanze Ertrag. Bei über zehn Grad Celsius in Wurzelnähe wächst der Spargel. Kopf zückt das Handy und zeigt eine App. Die wiederum zeigt 11,4 Grad an. Wird vom Thermometer auf dem Feld übertragen. Er wächst. Jetzt wird täglich gestochen. Bei Frost verschiebt sich der Arbeitsbeginn. Bis zehn Stunden am Tag, länger dürfen die Arbeiter nicht auf dem Feld sein. In dieser Ausnahmesituation wird jedoch über zwölf Stunden nachgedacht. Das würde den Kyhnaer Betrieb etwas entlasten. Verluste seien ohnehin programmiert.

Preise sollen nicht steigen

Was passiert mit dem Spargel, der nicht gestochen werden kann? Der bleibt stehen und wächst weiter bis zur Ungenießbarkeit. Die Preisfrage ist geklärt. „Ich lehne mich an die Preise des Vorjahres an, es wird keine Erhöhung geben. Der Spargel kostet je nach Qualität 6 bis 14 Euro pro Kilogramm“, erzählt der Betriebsleiter.

Spargel aus Kyhna ohne Hoffest

Das Hoffest fällt aus aktuellem Anlass aus. Der Hofladen öffnet. Kopf appelliert an die Kunden, den Einkauf in den Vordergrund zu stellen und keine Familienausflüge zu organisieren. „Wir wollen auch nicht zu viele Menschen in den Laden lassen. Unsere Kunden müssen zudem einzeln eintreten. Und das ist mir ganz wichtig: Wir freuen uns über jeden Kunden.“

Von Frank Pfütze