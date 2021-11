Sparkasse Leipzig setzt trotz Berliner Urteil weiter auf Strafzinsen

Viele Ältere haben sich einige Groschen für ihr Rentner-Leben zusammengespart und erleben jetzt, wie Inflation und Strafzinsen an dem Ersparten nagen. Das Landgericht Berlin will dieser Entwicklung zumindest bei den Strafzinsen einen Riegel vorschieben. Doch in Leipzig gibt man dem Vorhaben wenig Chancen. Wie es bei der Sparkasse Leipzig mit dem Verwahrentgelt weitergeht, lesen Sie hier.