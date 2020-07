Spektakulärer Einsatz: Warum ein Hubschrauber am Kühlturm vom Kraftwerk Lippendorf kreist

Neukieritzsch/Lippendorf

Mit einem spektakulären Hubschraubereinsatz ging am Freitag ein Teil der im Kraftwerk Lippendorf laufenden Revision zu Ende. Pilot Udo Ramm holte mit seinem Helikopter vom Typ H 125 Ecureuille (Eichhörnchen) Teile von Arbeitsbühnen aus dem gerade still gelegten Kühlturm.

Zu den umfangreichen Arbeiten der zweieinhalb Monate dauernden Revision, die noch bis zum 13. August läuft, mussten Monteure auch direkt in den 170 Meter hohen Kühlturm hineinsteigen. In einer Höhe zwischen 140 und 150 Metern mussten innen 8200 Quadratmeter der dort aufgebrachten Schutzschicht erneuert werden. Der Belag schützt den Beton vor dem heißen Dampf und dem Rauchgas, das über die Kühltürme mit abgegeben wird.

Überm Kühlturm ist der Heli klein wie ein Insekt

Für die Arbeit an den Innenwänden waren dort so genannte Hängebühnen angebracht worden. Projektleiter Alexander Weinhold von der Firma Haußig-Bühnen erklärt das Prinzip so: Auf dem Rand des Kühlturmes werden Wagen montiert, an die werden mit Seilen die Arbeitsbühnen gehangen. Mittels der Wagen können die innen an der Wand des Kühlturmes entlanggefahren werden. Vor rund vier Wochen war das komplette System schon mit Hilfe des Helikopters montiert worden. Jetzt wurde das gesamte Material wieder auf die Erde zurück geholt.

Über dem Kühlturm nimmt sich der 13 Meter lange Hubschrauber aus der Ferne aus wie ein etwas größeres Insekt. Ein heftiger Windstoß, und er würde darin verschwinden. Den erfahrenen Piloten Udo Ramm (57) wundert das nicht. „Das ist schon ein Koloss“, sagt er über den Turm, dessen Schlund oben gut 70 Meter im Durchmesser misst. Ramm könnte glatt hineinfliegen, doch das wäre ihm dann doch zu riskant.

Gemischte Teams oben und am Boden

So wie er auch nicht fliegen könnte, würde der Wind den Dampf des benachbarten Kühlturmes direkt über den treiben, den er ansteuern muss. Doch es ist fast windstill, die Dampf-Fahne steht nahezu gerade.

Revision im Kraftwerk Lippendorf. Ein Hubschrauber demontiert Arbeitsbühnen aus einem der Kühltürme. Alexander Haußig, Seniorchef der Firma für Arbeitsbühnen, im Gespräch mit Pilot Udo Ramm. Quelle: André Neumann

Und so schwebt der Pilot mit seinem Fluggerät ruhig über dem Rand des Turmes und lässt sich von den beiden Haußig-Mitarbeitern und seinem Kollegen von Helixcopter aus Neuenstein in Baden-Württemberg die nächsten Lasten anhängen. Der Kollege des Piloten hatte übrigens Schwerarbeit zu leisten, er musste den Turm über eine außen angebrachte Leiter erklimmen.

Auch das Team am Boden ist gemischt. Weinhold und sein Kollege Maik Borrmann werden von Robert Schneider von dem Flug-Unternehmen unterstützt. Der hält über Funk Verbindung zum Piloten und nach oben, achtet auf die Sicherheit und fasst mit zu.

Zur Galerie Bei der Revision im Kraftwerk Lippendorf kam jetzt zum zweiten Mal ein Hubschrauber zum Einsatz.

Zur Sicherheit wird geerdet

Bevor die Männer ein Ausrüstungsteil berühren, tastet Weinhold mit einem Metallstab danach, von dem ein dünnes grün-gelbes Kabel zum Boden führt. Gerade auf dem Kraftwerksgelände könne es passieren, dass sich teile in der Luft elektrostatisch aufladen. Würde die Ladung durch die Körper der Männer abgeleitet, wäre das zwar nicht gefährlich, sagt Weinhold, aber unangenehm. Deswegen wird jedes Teil beim Anflug zuerst geerdet.

Aus sicherer Entfernung schaut Peter Haußig der Arbeit seiner Männer und der Heli-Crew zu. Er ist Gründer und Seniorchef der Arbeitsbühnen-Firma aus Leipzig-Engelsdorf. Der fast 80-Jährige hat das Prinzip des Hubschraubereinsatzes bei hohen Bauwerken zwar nicht erfunden, hatte aber fast sein gesamtes Arbeitsleben damit zu tun.

Seniorchef hat lange Erfahrung mit Heli-Einsätzen

Vor vielen Jahrzehnten, erzählt er, seien in Boxberg vier dreihundert Meter hohe Schornsteine nach Prinzip der sogenannten Gleitschalung gebaut worden. Die Schalung musste später abgebaut werden. Er gehörte damals zu einem Team, das entschieden hat, dafür Hubschrauber einzusetzen.

Haußig war in der DDR viele Jahre in einem Baukombinat für Beton- und Kühltürme für die Arbeitsbühnen zuständig. Gleich nach der Wende gründete er sein eigenes Unternehmen, mit dem er auf dem vertrauten Arbeitsgebiet weiter machte.

Arbeitsbühnen hängen auch im Kessel

Im Kraftwerk Lippendorf ist seine Firma nicht zum ersten Mal tätig. Bei der jetzigen Revision ist Haußig nicht nur für die Arbeitsplattformen im Kühlturm zuständig, sondern auch für die, von denen aus der Kessel von innen gewartet und repariert wird.

Dort allerdings ist mit dem Hubschrauber nichts zu machen. In die Kessel, die im Kraftwerk Dampferzeuger genannt werden gelangt man nur durch kleine Luken. Die Gerüste müssen so weit zerlegt werden, dass sie auch da hindurch passen.

Um die Gerüste im Kühlturm einzubauen, musste Ramm vor vier Wochen sieben Mal fliegen. Für die Demontage jetzt brauchte er nur sechs Starts. Die schwerste Las wog reichlich 1,1 Tonnen. Zuletzt schwebte am Freitag nach gut einer Stunde eine große Kiste mit allerlei Kleinteilen am Haken zum Boden.

Von André Neumann