Leipzig

„Täglich kommen bis zu 200 Besucher.“ Dirk Anger sagt das sehr zufrieden. „Im September waren es insgesamt 3300.“ Damit liege man wieder auf dem Niveau vor der Corona-Krise. Die Spiellaune der Leipziger sei zurückgekehrt. „Wobei“, so der Leiter der Spielbank in Leipzig. „Man muss bei uns nicht spielen. Es kommen viele Gäste einfach nur, um sich mit Freunden an der Bar zu treffen.“ Das Angebot in der Spielbank im Petersbogen reiche von Kaffee-Spezialitäten bis zu hochwertigen Mixgetränken mit und ohne Alkohol „plus Köstlichkeiten für den kleinen Hunger“, wirbt Anger.

Die Corona-Maßnahmen habe auch die sächsischen Spielbanken an den drei Standorten Dresden, Leipzig und Chemnitz getroffen. Sechs Monate blieben sie komplett geschlossen. Für die insgesamt 36 Beschäftigten bedeutete das Kurzarbeit, so Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Spielbanken GmbH & Co. KG. Als Glück bezeichnete er es, dass alle an Bord geblieben sind. Andere, insbesondere gastronomische Einrichtungen, hätte es weit schlimmer erwischt.

Trotz Schließung noch Gewinn erwirtschaftet

Damit meint Schwarz auch die Umsätze. Die seien in der Leipziger Spielbank 2020 zwar deutlich auf 107 Millionen Euro zurückgegangen – nach 134 Millionen Euro im Jahr zuvor. Aber das sei immer noch „sehr zufriedenstellend“, zumal der Gewinn im einstelligen Millionen-Bereich gelegen habe. Für dieses Jahr rechnet Schwarz, der zugleich Chef von Lotto Sachsen ist, mit einem Umsatzrückgang auf rund 50 Millionen Euro.

Dank Rücklagen aus den Vorjahren komme man aber gut durch die Krise. Wäre es nicht so und hätte die Schließung länger gedauert, erklärt er auf Nachfrage, hätte man wie jedes andere Unternehmen wohl einen Kredit aufnehmen müssen. Man sei zwar ein staatlich-lizenziertes Unternehmen, wirtschafte aber eigenständig, „also frei von Krediten oder Zuschüssen des Freistaats“.

Gespielt wird nur noch an Automaten

„Rien ne va plus - nichts geht mehr“, heißt es, wenn am Roulette-Tisch die Kugel rollt. Anders als in den 1990er-Jahren gibt es in den drei sächsischen Spielbanken keine offenen Spieltische mehr. Poker, Black Jack und Roulette werden nur noch an Multi-Game-Geräten gespielt. „Wir sind eine Automaten-Spielbank“, erklärt Schwarz. Rein statistisch halten sich die Verluste der Spieler damit auch in Grenzen. „90 bis 94 Prozent aller Einsätze gehen zurück an die Spieler.“ Die Automaten seien so programmiert.

Natürlich sei das nicht bei jedem einzelnen Spiel so. Es gebe logischerweise Gewinner und Verlierer. Der höchste Gewinn, den jemand in seiner Zeit bei der Leipziger Spielbank mit nach Hause nehmen konnte, so Bankleiter Anger, habe rund 175 000 D-Mark betragen, also knapp 90 000 Euro. „Und das bei einem Spiel an einem Automaten.“

Man habe zugleich ein Auge darauf, dass Spieler, die weniger Glück haben, nicht ihr letztes Hemd verspielen. „Leute, die unentwegt zum Geldautomaten rennen, nehmen wir zur Seite“, sagt Schwarz. Das Personal sei geschult und erkenne auch an anderen Details, wenn etwas nicht stimme. „Unsere Spielbanken stehen für unterhaltsames und sicheres Spielen.“ Bei Spielsucht greife man ein.

2019 wurde die Spielbank im Petersborgen in Leipzig komplett umgebaut. Gespielt werden kann heute an rund 100 Automaten.

Von Andreas Dunte