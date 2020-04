Spielplätze in Sachsen dürfen wieder öffnen

Dresden

Seit Wochen waren Spielplätze in Sachsen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus gesperrt, doch nun sollen sie unter strengen Hygiene-Auflagen ab Montag wieder freigegeben werden. Das gab Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) nach einer Sitzung des Kabinetts bekannt.

Man habe in den letzten Tagen und Wochen Rücksprache mit den sächsischen Kommunen gehalten und das weitere Vorgehen abgestimmt, erklärte Wolfram Günther ( Bündnis 90/Die Grünen), stellvertretender Ministerpräsident. Die Kommunen müssen über die Gesundheitsämter spezielle Hygienekonzepte genehmigen lassen, um die Spielplätze für die Nutzung wieder freizugeben. Auch Außensportstätten sind zur Nutzung wieder zugelassen, wenn Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Insbesondere in größeren Städten sei es wichtig, auf Abstandsregeln und ausreichende Hygiene zu achten, betonte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) im Rahmen des Gesprächs. Die Kontrolle der aufgestellten Hygienekonzepte obliegt den einzelnen Kommunen. Besonders in dicht besiedelten Regionen halte sie eine aktive Betreuung der Spielplätze für sinnvoll. Sie verwies auf ein Konzept von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, das bereits eine Regelung für Spielplätze in der Messestadt vorsieht. Während in weniger dicht besiedelten Orten keine Bedenken bestehen, überprüft die Landesdirektion die Konzepte für einzelne Standort in Städten, sodass sich eine Öffnung verzögern kann.

Zudem sollen weiter Möglichkeiten geschaffen werden, um schrittweise wieder zu einer Normalität zurückzufinden: Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit dürfen bei einem genehmigten Konzept zur Hygiene und Betreuung ebenfalls wieder den Betrieb aufnehmen.

