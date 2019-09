Dresden/Leipzig

Cathleen Martin (45), die Spitzenkandidatin der Freien Wähler in Sachsen, nahm den Nichteinzug ihrer Partei in den Landtag am Sonntagabend mit Fassung zur Kenntnis. Nachdem gegen 21.30 Uhr mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen ausgezählt war, lagen die Freien Wähler bei 3,6 Prozent. „Wir haben unser...