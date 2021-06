Sportspar in Eilenburg: Die coolen Leute hinter den Kulissen

Eilenburg

Kennen Sie solche Sätze wie „Das haben wir immer schon so gemacht“? Sie kommen in Unternehmen häufiger vor, als man vielleicht denkt. Und sie stehen oftmals für festgefahrene Strukturen, für wenig Kreativität und fehlende Bereitschaft, etwas Neues zu wagen. Für die Beschäftigten ist dies auf Dauer demotivierend. Und so müssen sich Firmen nicht wundern, wenn es plötzlich schwierig wird, Stellen mit Fachkräften wieder zu besetzen. Nicht die Unternehmer haben mehr die Qual der Wahl – die Arbeitnehmer sind es. Firmen müssen deshalb immer mehr mit der Zeit gehen, modern denken und eine Unternehmenskultur pflegen, die mehr bietet als den Arbeitsplatz.

Von Aachen nach Eilenburg

Für so eine moderne Denkweise stehen die Zwillingsbrüder Jevgenij und Aleksandr Borisenko (31), Eigentümer des Internetversandhandels Sportspar in Eilenburg. Vor elf Jahren haben sie das Unternehmen in Aachen gegründet, siedelten damit 2016 nach Eilenburg um. 110 Leute sind beschäftigt, weiteres Personal wird gesucht, denn der Internetversand für Sportartikel ist auf Wachstumskurs. Sportspar konkurriert mit anderen Firmen um Arbeitskräfte. Doch wer einmal in dem Unternehmen auf dem Eilenburger Schanzberg angeheuert hat, will so schnell nicht wieder weg.

„Mir gefällt die Macher-Mentalität“

Einer, der von Anfang an dabei ist, ist Slawa Tumbaev. Sein Reich ist die große Halle mit den unzähligen Regalen, Kartons und der Versandabfertigung. Den Beruf des Schreiners hat er gelernt, heute leitet er das Lager mit 40 Leuten bei Sportspar. Schon die Zeit in Aachen hat er mitgemacht, damals arbeitete er als Kommissionierer. Dann hieß es, Sportspar geht nach Sachsen, nach Eilenburg. „Ich hatte nicht viel zu verlieren. Meine Frau und ich sind mitgegangen, hier kam unser Kind auf die Welt“, erzählt der 30-Jährige. Der Neuanfang ist geglückt, Slawa Tumbaev machte Karriere, auch seine Frau arbeitet bei Sportspar, sie leben in Eilenburg. „Ich kann hier im Unternehmen Verantwortung übernehmen. Mir gefällt die Macher-Mentalität, unsere Chefs gehen auch Risiken ein wie mit dem Umzug hierher. Ich habe verdammt viel Respekt davor.“

Sportspar ist ein junges Unternehmen mit überwiegend jungen Mitarbeitern, aber nicht nur. Die Hierarchien sind flach, man duzt sich. Das Arbeitsumfeld ist modern, einladend, man könnte schon fast sagen etwas hipp. Das gefällt den Beschäftigten.

„Bei uns geht viel Hand in Hand“

In Zschepplin groß geworden, in Eilenburg zur Schule gegangen, danach Businessmanagement in Duisburg und Berlin studiert und doch wieder zurück in die Heimat gegangen – das ist der Lebensweg von Juliane Leicht. Die 29-Jährige, die in Leipzig lebt, ist seit Anfang des Jahres Head of Marketing, sie leitet die Marketing-Abteilung bei Sportspar, konzipiert mit ihrem Team Kampagnen, kümmert sich um die Onlineshop-Optimierung, überlegt sich Aktionen zur Kundenbindung. „Bei uns geht viel Hand in Hand, Teamwork ist wichtig“, erzählt sie. Sportspar böte seinen Mitarbeitern viele Entwicklungsmöglichkeiten, das schätzt sie am Unternehmen. Sie habe „frisch nach dem Studium“ angefangen und die Chefs hätten ihr mit der Übertragung von Verantwortung großes Vertrauen geschenkt. „Wer bei uns hart arbeitet, wird entlohnt, und das meine ich nicht monetär, sondern man wird wertgeschätzt.“

So ticken die Gründer

Die Zwillingsbrüder Jevgenij (r.) und Aleksandr Borisenko, Gründer und Eigentümer des Internetversands Sportspar in Eilenburg. Quelle: Sportspar GmbH

Entgegengebrachte Wertschätzung – davon erzählen die Mitarbeiter häufig. Und das ist den Sportspar-Chefs wichtig. Sie fordern aber auch Leistung ab und wissen, dass das nur mit zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. „In den nächsten Jahren wollen wir auch außerhalb Deutschlands weiter wachsen und unsere Produkte international bestmöglich vermarkten. Die hohe Mitarbeiterzufriedenheit bleibt dabei fest in unserem Fokus“, sagt Firmenchef Jevgenij Borisenko.

Zufrieden ist auch Tanja Patrusheva. Sie hat den Start in Eilenburg mitgemacht – im März 2016 begann sie eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement, inzwischen leitet sie die Abteilung Produkt- und Shopmanagement, stellt täglich um die 50 Artikel in den Onlineshop, platziert Tagesdeals und kümmert sich um Bestellungen von Lieferanten, indem sie die Ware prüft. Die 27-Jährige lebt in Eilenburg, ihre tägliche Motivation: Die Kunden immer wieder aufs Neue überraschen. Ihr gefällt die abwechslungsreiche Arbeit. „Wir sind hier alle cool miteinander und jede Meinung zählt.“ Außerdem findet sie gut, dass das Unternehmen auch außerhalb der Arbeit viel bietet. So gibt es einmal im Quartal einen Stammtisch für die Belegschaft. „Wir sitzen dann zusammen, grillen, essen, lachen, erzählen.“ Immer montags fährt auch ein Bäcker vor und bringt Bleche voller Kuchen für die Belegschaft. Wer will, kann die Sportangebote nutzen: Es gibt einen Fitnessraum, man kann Tischtennis, Basketball, Fußball oder Tennis spielen. Selbst interne Gewinnspiele werden für die Mitarbeiter organisiert.

Blick auf die Halle des Internetversandhandels Sportspar im Eilenburger Gewerbegebiet auf dem Schanzberg. Quelle: Wolfgang Sens

„Jeder wird hier abgeholt“

Dies alles bietet den Beschäftigten einen Mehrwert. Das alles beflügelt die Arbeit und sorgt für ein Miteinander und den Austausch. Nicht selten sind aus Kolleginnen und Kollegen Freunde geworden.

„Jeder wird hier abgeholt“, sagt Florian Fritzsche, der in Naunhof bei Grimma lebt und jeden Tag nach Eilenburg pendelt. Der 28-Jährige leitet den Kundenservice mit zehn Leuten, die Ansprechpartner in puncto Bestellungen, Versand und Retouren sind. Kommuniziert wird vornehmlich über E-Mail und Social-Media-Kanäle, aber auch klassisch via Telefon. „Jedes Anliegen ist individuell und das macht die Arbeit so abwechslungsreich“, sagt er. Seine oberste Prämisse: Auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn ein Kunde sich am Ende bei uns bedankt. Dann haben wir alles richtig gemacht.“ Dass es mit Sportspar immer weiter nach oben geht, „stimmt uns alle hier zuversichtlich“, erzählt er. „Ich bin stolz, mit dem Unternehmen wachsen zu können.“

„Da kann man sich was abschauen“

Das geht auch Max Fischer aus Taucha so, der als Social Media Manager bei Sportspar arbeitet, davor eine Ausbildung zum Kaufmann im Büromanagement in dem Unternehmen machte. Der 23-Jährige produziert Filme für Facebook und Instagram, erklärt den Kunden Artikel, stellt Deals und Aktionen vor. Und hat schon eine kleine Fangemeinde im Netz. „Hut ab, dass unsere Chefs es soweit gebracht haben, da kann man sich etwas abschauen.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inzwischen agiert Sportspar nicht nur von Eilenburg aus, sondern hat eine Dependance in Leipzig. Das moderne Gebäude am Torgauer Platz 1 bietet auf 300 hellen Quadratmetern Raum für 25 Arbeitsplätze. Dass sich Sportspar vor einem Jahr dafür entschied, in Leipzig ein Büro zu eröffnen, kommt nicht von ungefähr. „Bisher war es schwierig, junge und kreative Leute für uns im ländlichen Eilenburg zu gewinnen. Ein Arbeitsplatz in der City spricht diese Köpfe viel mehr an“, sagte damals Jevgenij Borisenko. Die Nähe zur Universität, gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und die hervorragende Infrastruktur seien „klare Standortvorteile“.

„Verrückt, was hier entstanden ist“

In Leipzig arbeitet Stephanie Sauer, Head of Design. „Alles, was mit Grafik zu tun hat, geht über meinen Tisch“, erklärt die 35-Jährige ihren Bereich, den sie erst seit einem Monat leitet. „Das ist genau die Arbeit, die ich immer machen wollte.“ Und die Farbe Gelb, die im Sportspar-Markenauftritt vorkommt, habe sie ohnehin sofort angesprochen, da sie Fan von Borussia Dortmund ist und der Fußballverein ebenfalls Gelb im Logo hat. Stephanie Sauer ist seit einem Jahr bei Sportspar tätig – und selbst in dieser kurzen Zeit sei „enorm viel passiert hier“, sagt sie. Sie schätzt die Anerkennung und Wertschätzung, die den Mitarbeitern entgegengebracht wird. Der Umgang sei locker, „wir probieren hier viel Neues aus, das macht einfach Spaß.“ Das Unternehmen als Arbeitgeber würde sie jedem weiterempfehlen – „absolut“, betont sie. „Das ist schon verrückt, was hier entstanden ist und weiter entsteht.“

Die Erfolgsgeschichte der Borisenko-Zwillinge Der Internetversand Sportspar ist eine Erfolgsgeschichte, die am 27. Juli 2010 begann – mit der Gewerbeanmeldung. Der erste Firmensitz befand sich noch im Reihenhaus von Jevgenij und Aleksandr Borisenkos Eltern in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Übach-Palenberg, beide waren 20 Jahre alt. Und eigentlich ging es noch viel früher los – im Kinderzimmer. Schon als Schüler verkauften sie Sportartikel auf verschiedenen Plattformen im Internet.Das Kerngeschäftder Zwillingsbrüder, die aus Litauen stammen und im Alter von zehn Jahren zunächst ins thüringische Suhl kamen, ist der Verkauf von Vorjahreskollektionen namhafter Sportartikelhersteller zum Schnäppchenpreis über den eigenen Onlinewebshop. Weil der Platz in Nordrhein-Westfalen zu klein wurde, suchten sie nach etwas Neuem – und fanden die ehemalige Bonbonfabrik der Henri Süßwaren GmbH im Eilenburger Gewerbegebiet auf dem Schanzberg. Dorthin haben sie 2016 den Firmensitz verlegt, damals waren 80 Leute beschäftigt, inzwischen sind es 110. Das Sortiment umfasst mehr als 15 000 unterschiedliche Artikel. Neben dem deutschen Markt versorgt die Sportspar GmbH Kunden weltweit mit Fußballschuhen, Poloshirts, Basketbällen und mehr. Für Frankreich, Italien, Spanien und die Benelux-Länder wurden landesspezifische Internet-Domains eingerichtet, um auch dort die Artikel zu verkaufen.Die Sportspar GmbH hat allein im vorigen Jahr einen Umsatz von 25 Millionen Euro erzielt. Die Corona-Pandemie hat den Onlinehandel noch einmal kräftig gepuscht. Das Umsatzziel für 2021 liegt bei 30 Millionen Euro.

Von Nico Fliegner