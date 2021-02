Leipzig

Die Elektromobilität „hat bei uns Priorität“. Bis zum Jahr 2025 „werden rund die Hälfte unserer Fahrzeuge einen elektrischen Antrieb haben“, sagte Porsche-Vorstand Uwe-Karsten Städter im Gespräch mit der LVZ. Und die Sportwagen-Schmiede gibt weiter Gas. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll die Quote der rein elektrischen Wagen und der Plug-in-Hybride auf mehr als 80 Prozent klettern.

Das 2002 eröffnete Werk in Leipzig (Städter: „Das ist ein ganz bedeutender Standort für uns.“) wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Im vergangenen Jahr rollten mehr als 100.000 Autos von den Bändern. Wahrscheinlich ab Ende nächsten Jahres wird in Leipzig der vollelektrische Macan produziert, wofür gerade für 600 Millionen Euro unter anderem ein neuer Karosseriebau hochgezogen wird. „Das wird ein klasse Fahrzeug“, sagte Städter, im obersten Führungsgremium der Volkswagen-Tochter für die Beschaffung zuständig. Die Käufer müssten „auf nichts verzichten“, die Freude am Fahren sei mindestens genauso groß wie beim Modell mit Verbrennungsmotor, kündigte der 64-jährige gebürtige Wolfsburger an. Neben dem Macan produzieren die 4300 direkt Beschäftigten hier auch noch den Panamera.

Ein Drittel bereits Elektroantrieb

Städter verwies darauf, dass bereits im vorigen Jahr ein Drittel aller in Europa ausgelieferten Porsche einen Elektroantrieb hatte. „Weltweit haben wir den Anteil dieser Autos um 60 Prozent gesteigert.“ Porsche setzte 2020 rund 272.000 flotte Flitzer ab, ein Minus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang war dem sechswöchigen Fertigungsstillstand während der Corona-Pandemie im Frühjahr geschuldet. Einige italienische Zulieferer konnten längere Zeit nicht liefern. „Das hat uns schon wehgetan sowie Volumen und Ergebnis gekostet“, sagte Städter. Inzwischen sei Vorsorge getroffen und ein gewisser Lagerbestand aufgebaut worden. „Damit können wir im Krisenfall länger atmen.“

Engpässe durch die momentanen Kontrollen an der Grenze mit Tschechien hat die Leipziger Fabrik, in die Porsche bislang mehr als zwei Milliarden Euro investiert hat,bislang keine.“ Die Lage entspannt sich. Wir beobachten die Situation aber sehr genau“, sagte der Industriefachwirt. Gleichwohl profitiere das Werk von der großen Flexibilität der Mitarbeiter, „die ihresgleichen sucht“. Leistung und Qualität seien hervorragend. Auch die branchenweite Knappheit an Halbleitern „hat aktuell keine negativen Folgen auf unsere Fertigung in Leipzig“. Städter berichtete, er führe täglich Telefonkonferenzen mit Herstellern und Lieferanten der Mikrochips durch. Die Fertigung werde permanent optimiert.

Gewaltige Herausforderungen

Das Vorstandsmitglied räumte ein, dass mit der wachsenden Elektromobilität auf die Zulieferer gewaltige Herausforderungen zukämen. „Bis auf die Außenhaut und das Interieur ist das ein kompletter Schnitt.“ Es sei nicht auszuschließen, dass der eine oder andere Zulieferer in diesem Umstellungsprozess auf der Strecke bleibe. Ein Viertel der Lieferanten sei neu, ein weiteres Drittel habe sein Portfolio verändert. „Wir gehen davon aus, die meisten Zulieferer an Bord halten zu können“, sagte Städter. In Sachsen wird Porsche von 230 Lieferanten versorgt, das jährliche Auftragsvolumen an diese Betriebe beträgt knapp 300 Millionen Euro. „Wir wollen, dass Wertschöpfung im Freistaat bleibt.“ Die Chancen stünden gut, denn es gebe hier „gut ausgebildete Fachkräfte“.

Trotz des Schwerpunktes auf die Elektromobilität „ist der Verbrenner nach wie vor nicht tot“, sagte Städter. „Wir werden noch viele Jahre mit ihm fahren.“ Deshalb hält er synthetische Kraftstoffe für eine sinnvolle Ergänzung. Sie werden aus Wasser und CO2 mit regenerativen Energien produziert und erlauben einen nahezu klimaneutralen Betrieb von Verbrennern. „Wir investieren gerade 20 Millionen Euro in eine Pilotanlage in Chile“, berichtete der Auto-Experte. „Wir wollen diese Kraftstoffe bald im Motorsport einsetzen und perspektivisch damit auch unsere Bestandsfahrzeuge versorgen“.

Lob für geplantes Lieferkettengesetz

Städter begrüßte das geplante Lieferkettengesetz. Es soll die großen Unternehmen verpflichten, bei ausländischen Zulieferern auf Umweltstandards und die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. „Diese Regelungen sind richtig und wichtig.“ So gebe es bei Porsche ein Pilotprojekt mithilfe des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, um auf Missstände in kritischen Rohstoffabbauländern zu stoßen. Überhaupt sei Nachhaltigkeit im Vergabeprozess von Porsche verbindlich.

Eine Lanze brach Städter für die in diesen Corona-Zeiten häufig gescholtene Politik. Porsche hatte im vorigen Jahr Lieferungen von Schutzmaterial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich aus China für Sachsen und Baden-Württemberg organisiert. Die Staatsregierung in Dresden habe da sehr konsequent und zügig gearbeitet. „Ich bin immer noch beeindruckt, wie schnell die nötigen Entscheidungen getroffen wurden“, lobte der Manager.

