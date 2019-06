Leipzig

Seit Jahren schon eilt die Leipziger T-Shirt-Druckerei beim Umsatz von Rekord zu Rekord. Beim Gewinn hatte sich Firmenchef Philip Rooke lange bedeckt gehalten. Am Montag verkündete er dagegen stolz: 2018 wurde der größte Gewinn der Firmengeschichte eingefahren. Mit zehn Millionen Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag der Überschuss erstmals im zweistelligen Millionenbereich.

„ Spreadshirt hat 2018 etwas geschafft, woran viele unserer Wettbewerber scheitern: Wir haben unsere Profitabilität nachhaltig gesteigert“, sagte Rooke. „Durch unseren Fokus auf Technologie und Verbesserungen der Services für unsere Partner konnten wir ihren und unseren Erfolg vorantreiben.“ Und das soll auch so weitergehen. „Mit Investitionen in andere Unternehmen und neue Drucktechnik werden wir unsere Marktposition als führende Plattform für Self-Expression weiter festigen.“

Umsatz kletterst erstmals auf 110 Millionen Euro

Auch beim Umsatz wurde mit 110 Millionen Euro ein neuer Rekord eingefahren. Das waren noch einmal 3,4 Prozent mehr als vor einem Jahr, als die Firma erstmal die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt hatte. Beim Gewinn hatte Rooke dagegen erst vor einem Jahr erstmals überhaupt eine Zahl genannt: 8,2 Millionen Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Auch das war damaligen Angaben zufolge schon der höchste Gewinn aller Zeit. Jetzt wurden es noch einmal satte 23 Prozent mehr.

Damit, so freute sich Rooke, legte der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz – ein deutliches Zeichen, für die verbesserte Profitabilität. „ Spreadshirt hat 2018 etwas geschafft, woran viele unserer Wettbewerber scheitern: Wir haben unsere Profitabilität nachhaltig gesteigert“, verkündete Rooke stolz. „Durch unseren Fokus auf Technologie und Verbesserungen der Services für unsere Partner konnten wir ihren und unseren Erfolg vorantreiben.“

Und das soll auch so weitergehen. „Mit Investitionen in andere Unternehmen und neue Drucktechnik werden wir unsere Marktposition als führende Plattform für Self-Expression weiter festigen“, kündigte der 51-Jährige Brite, der seit 2011 an der Firmenspitze steht, an. Bis vor einem Jahr hatte Rooke immer nur den Umsatz genannt, zum Gewinn aber nur gesagt: „Seit 2010 sind wir profitabel.“

Produkte gehen in 177 Länder

Insgesamt 5,5 Millionen bedruckte Produkte wurden 2018 verschickt, 700.000 mehr als im Jahr zuvor. Geliefert wurde in 177 Länder, davon elf, die neu hinzu kamen. T-Shirts, mit denen es 2002 in Leipzig-Plagwitz angefangen hatte, sind nach wie vor das wichtigste Produkt. Bedruckt werden aber auch Stoffbeutel, Kaffeetassen, Baby-Lätzchen, Basecaps oder Handy­cover.

Spreadshirt hat weltweit 750 Mitarbeiter, davon rund 250 in Leipzig. Gedruckt wird inzwischen an fünf Standorten weltweit. Die größten sind in Tschechien, Polen und zwei in den USA. Der Betrieb ist Leipzig-Plagwitz ist inzwischen der kleinste Produktionsstandort. Zwischenzeitlich war sogar schon eine Schließung der Produktion am Firmensitz diskutiert worden. Davon hatte Rooke nach heftigen Protesten dann aber Abstand genommen.

Von Frank Johannsen