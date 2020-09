Dresden

Die AOK Plus weitet ihr Projekt Telekonsil aus. Anfang Januar 2019 hatte die Krankenkasse einen Pilotversuch in Leipzig bei den Hausärzten Thomas Lipp und Jürgen Flohr gestartet. Nun laufen Tests in insgesamt neun Einrichtungen in Sachsen und Thüringen, mit denen die hausärztliche Versorgung in Pflegeheimen vor allem in ländlichen Regionen verbessert werden soll. Aktuell profitieren über 500 Patienten in den neun Testheimen davon. Insgesamt beteiligen sich nun zehn Hausärzte.

Gegen den Hausarztmangel

Im Kern geht es dabei darum, die sinkende Zahl von Hausärzten in den ländlichen Regionen zu kompensieren. Das Telekonsil soll dabei nicht nur mit telemedizinischen Mitteln die oft wenig mobilen Patienten direkt in ihrer gewohnten Umgebung behandeln. Es geht noch darüber hinaus, weil der Hausarzt nun auch die Möglichkeit bekommt, Fachärzte unmittelbar einzubinden.

Anzeige

Für Rainer Striebel, Vorstandschef der AOK Plus, ist die ärztliche Betreuung per Videosprechstunden kein Ersatz für den direkten Hausarztkontakt, wohl aber eine sinnvolle Ergänzung. „Für die Versorgung der Menschen im ländlichen Raum ist das ein echtes Plus“, wirbt Striebl. Leider sei mit dem schnellen Internet eine wichtige Voraussetzung noch nicht überall gegeben.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Mediziner werden spürbar entlastet

Vor allem Kontroll- und Routinetermine bieten sich für die telemedizinische Behandlung an. Aber auch bei unklaren Beschwerden der Pflegebedürftigen kommt das Verfahren zum Einsatz. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Mediziner, Pflegefachkräfte und Patienten spürbar entlastet werden.

Lange Anfahrtswege für Hausbesuche oder zeitraubende Wartezimmeraufenthalte entfallen. Darüber hinaus können Pflegekräften mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen absprechen, ohne sofort den Notarzt rufen zu müssen. Sie können dabei wichtige Befunde, wie beispielsweise das Foto einer Wunde oder die durch das elektronische Stethoskop aufgezeichneten Herztöne bei Kreislaufbeschwerden, vorlegen. Der Arzt wiederum wird in die Lage versetzt, sich ein Bild bei auffälligen Verhaltensweisen bei Demenzerkrankten zu machen und schnell entscheiden, was zu tun ist.

Von Roland Herold