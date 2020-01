Spritpreisvergleich: Dieselfahrer kommen in Leipzig günstig davon

Leipzig

Gute Nachricht für Dieselfahrer in Leipzig: Im Vergleich der 20 größten deutschen Städte war es in der Messestadt im Dezember 2019 erneut am billigsten zu tanken. Mit durchschnittlich 1,23 Euro für den Liter Diesel sparten Autofahrer hier immerhin vier Cent im Vergleich zu den teuersten Städten Frankfurt am Main oder Stuttgart. Diese Zahlen veröffentlichte das Portal Clever-tanken.de.

Fast sieben Euro mehr in Leipzig

Auch im Jahresvergleich kamen danach Dieselfahrer an der Pleiße vergleichsweise günstig davon. Von Januar bis Mai 2019 lag Leipzig auf dem Spitzenplatz der Billigtankstädte. Ganz anders dagegen das Bild beim Super E10-Kraftstoff. Zum Jahresende hin war Tanken hier im Städtevergleich eher teuer. So mussten beispielsweise im November in Leipzig bei vier Tankfüllungen a 60 Liter Super im Schnitt fast sieben Euro mehr bezahlt werden als im günstigen Nürnberg.

Am günstigsten ist es im Ruhrgebiet

Auch im Gesamtjahr war Leipzig für Benzin-Fahrer alles andere als ein Schnäppchen. Der Jahresdurchschnitt liegt bei rund 1,39 Euro pro Liter Super E-10. Damit rangiert die Stadt im oberen Drittel. Am teuersten war es zum Sprittanken in Frankfurt am Main (1,41 Euro pro Liter), aber auch Dresden kommt hier auf Rang 3 (knapp 1,40 Euro/Liter) . Am günstigsten war es hingegen in den Ruhrgebietsstädten Essen, Bochum und Dortmund (1,37 Euro/Liter).

Experten: 2020 könnte Sprit wieder teurer werden

Insgesamt aber war 2019 für Autofahrer ein moderates Jahr. Die Preise für beide Kraftstoffsorten lagen im Schnitt um zwei Cent pro Liter günstiger als 2018. Die drei teuersten Tankmonate 2019 für Super E10 waren Mai (1,50 Euro pro Liter), Juni (1,47 Euro) und Juli (1,44 Euro). Am günstigsten war der Kraftstoff hingegen im Februar (1,31 Euro), Januar (1,32 Euro) und März (1,35 Euro).

Fürs neue Jahr rechnen Experten indes eher wieder mit steigenden Spritpreisen. Unter anderem die Teileinigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte sich auswirken: Mit einem Konjunkturaufschwung und damit einer größeren Rohölnachfrage.

Von Olaf Majer