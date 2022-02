Sprung aus 30 Meter Höhe in die Mulde? Großeinsatz an Autobahnbrücke bei Grimma

Grimma

Sirenengeheul am Dienstag kurz vor 21 Uhr in Mutzschen. Die Feuerwehrleute des Ortes werden zu einem Einsatz gerufen, der von Anfang an Fragen aufwirft. Die Informationen, die den Kameraden vorliegen, sind spärlich, klingen aber bedrohlich: „Person auf der Autobahnbrücke. Droht zu springen.“ Das Bauwerk überspannt die Mulde und ist 30 Meter hoch.

Nicht nur die Mutzschener werden alarmiert. Auch ihre Kollegen aus Zschoppach und Grimma eilen zum Einsatzort. Therese Leverenz von der Polizei in Leipzig: Gegen 20.45 Uhr hatten Zeugen einen Fußgänger auf der fast 350 Meter langen Muldenbrücke gesichtet. In der Leitstelle gingen daraufhin entsprechende Anrufe ein.

Großangelegte Suchaktion

Die Beamten, die umgehend vor Ort sind, stellen jedoch niemanden fest. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der oder die Unbekannte in der Zwischenzeit gesprungen ist, entscheiden sich die Rettungskräfte zu einer großangelegten Suchaktion. Bei dieser kommt unter anderem auch die Drehleiter zum Einsatz.

Thomas Knoblich ist Sprecher der Grimmaer Feuerwehr. Quelle: René Beuckert

Das Gelände ist äußerst unwegsam. Da derzeit vorbereitende Arbeiten für den geplanten Neubau der gut 50 Jahre alten Brücke laufen, ist der Boden extrem aufgeweicht. Hinzu kommt das Gefälle, das den Trupps alles abverlangt. Thomas Knoblich, Grimmas Feuerwehrsprecher: „Mit Scheinwerfern versuchten wir, zumindest etwas Licht ins Dunkel zu bringen.“

Feuerwehren werden nachalarmiert

Zusätzlich werden weitere Feuerwehren aus der Gegend alarmiert. Weil die Suche sowohl auf der Wedniger als auch auf der Golzerner Seite ergebnislos bleibt, werden Boote zu Wasser gelassen. Insgesamt drei Besatzungen der Wehren Grimma, Trebsen und Nerchau kämpfen gegen die nicht unbeträchtliche Strömung an.

Unterstützt werden die Feuerwehrleute durch einen Polizeihubschrauber. Frank Haubold, der im ehemaligen Wedniger Fährhaus und nur wenige Hundert Meter von der Autobahnbrücke entfernt wohnt, traut seinen Augen nicht, als er am späten Abend von Blaulicht geblendet wird: „Ich saß gerade in der Stube und hatte Fernsehen geguckt.“

Anwohner in großer Sorge

Normalerweise verlaufe sich zu dieser späten Stunde niemand mehr in die abgeschiedene Gegend: „Umso mehr war ich beunruhigt. Vor allem, weil ich wenig später Suchscheinwerfer auf der anderen Flussseite gesehen hatte. Meine erste Befürchtung: Es wird doch hoffentlich niemand ertrunken sein.“

Frank Haubold ist Anwohner und hat die Suchaktion mit einiger Sorge verfolgt. Quelle: Frank Schmidt

Polizeisprecherin Therese Leverenz gibt Entwarnung: „In der Nähe der Brücke konnten wir Dokumente sicherstellen. Daraufhin stellten wir Nachforschungen an. Der Betreffende war unter seiner Adresse aber nicht anzutreffen. Deshalb setzten wir die Suche an der Brücke fort.“ Am nächsten Tag dann die erlösende Nachricht: „Die Person ist zu Hause und wohlauf.“

Polizei gibt Entwarnung

Laut Polizei soll der oder die Unbekannte zum fraglichen Zeitpunkt tatsächlich auf der Brücke gewesen sein. Warum und wieso, das müssten die weiteren Ermittlungen ergeben, so Sprecherin Leverenz. Ursprünglich sollte die Suche nach der fraglichen Person am Mittwoch fortgesetzt werden. Dies war nun nicht mehr nötig.

Die Muldebrücke der A14 bei Grimma an normalen Tagen. Quelle: fsw-Drohne

Die Suchtrupps werden die Nachricht mit Erleichterung vernehmen. Bis nach Mitternacht sind sie im Einsatz. Etwa 50 Kameradinnen und Kameraden unter Leitung von Rico Schneider sowie seinem Stellvertreter Daniel Klemm liefern sich in dem aufgeweichten Geläuf eine wahre Schlammschlacht.

Versöhnliches Ende nach langer Nacht

Erst kurz vor 2 Uhr kommen sie in die Betten. Denn ehe sie vom Gerätehaus abrücken, muss die Technik gesäubert und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden. Es sei eine der Alarmierungen gewesen, die man so schnell nicht vergisst, sagt Feuerwehrmann Knoblich, der am Morgen pünktlich auf Arbeit erscheint: „Hauptsache, die Geschichte hat ein gutes Ende.“

Von Haig Latchinian