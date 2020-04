Spuck-Schutzwände: Eilenburger Firma hat neues Produkt

Eilenburg

Der Coronavirus infiziert immer mehr Unternehmen. Auch die Alu-Systemtec Eilenburg GmbH, die mit fünf Mitarbeitern seit 2008 Fensterbänke, Aluprofile und Blechkantungen auf dem Eilenburger Schanzberg produziert, spürt, dass immer weniger Handwerker arbeiten. „Bei unseren Kunden“, so hat es der 59-jährige Geschäftsführer Jürgen Prätz jedenfalls festgestellt, „herrscht große Unsicherheit.“ Denn viele dürften nur zu zweit arbeiten, was auf Großbaustellen, für die das Eilenburger Unternehmen vorrangig produziert, nun mal schwierig ist.

Auftragseingang sinkt

Die Folge: Es kommen immer weniger Aufträge rein oder sie werden zumindest zeitlich nach hinten geschoben. Doch nur einfach abwarten will das Unternehmen nicht. Als neue Produktlinie stellt die Alu-Systemtec Eilenburg GmbH daher nun Spuckschutz-Wände aus Alu, Glas oder Plexiglas her.

Schutz wird individuell gefertigt

Der Infektions-Tröpfchenschutz kann nicht nur nach Bedarf und Größe an das Objekt angepasst werden, sondern ist relativ schnell verfügbar, da vor Ort individuell produziert werden kann. „Unsere Produkte sollen optisch wie auch preislich ansprechend sein“, gibt Jürgen Prätz die Richtung vor. Die Schutzwände ließen sich zudem schnell und einfach sowie ohne Fixierung überall aufbauen. Eine leichte Reinigung des Materials sei ebenfalls gewährleistet. „Wir können“, so der Eilenburger weiter, „damit einen Infektions-Schutz für Mitarbeiter und Kunden bauen.“ Dabei sei es egal, ob diese im Supermarkt, an der Fleischtheke, in Kundenzentren, Apotheken, Arztpraxen, Tankstellen an Kassen oder Theken verkaufen, bedienen und beraten. Der Schutz lasse sich für alle Anwendungen herstellen.

Von Ilka Fischer