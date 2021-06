Sachsen-Anhalt

Alles ist hell in Hecklingen. Auf das Schloss, die Bäckerei, den Supermarkt strahlt die Junisonne und erwähnenswert ist das, weil es in gewisser Weise zum Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt passt. Hecklingen gehört zu den auszuleuchtenden Nach-Wahl-Orten, denn die Stadt mit knapp 7000 Einwohnern liegt im Wahlkreis Staßfurt, demjenigen mit dem landesweit höchsten Zweitstimmenanteil für die AfD. 28 Prozent haben im Wahlkreis, mehr als 34 Prozent in Hecklingen selbst für die AfD gestimmt.

Ein guter Startpunkt also für die neue Erkundung einer alten Frage: Warum wählen überdurchschnittliche viele junge Menschen, vor allem so viele junge Männer die AfD?

Auf dem Supermarktparkplatz in Hecklingen steht ein Mann und erzählt von seiner Knie-OP. Wenn man ihn nach dem Wahlergebnis fragt, kann er schnell ins Alltagspolitische wechseln, zu dem, was schlecht läuft aus seiner Sicht. Die Schulen, die immer größere Einzugsgebiete versorgen müssten. Die Jobs, um die man sich Sorgen machen müsse. Nicht alles habe die Regierung falsch gemacht in den vergangenen Jahren, vieles aber schon. „Da ist die AfD eben die Alternative“, sagt er. Gewählt habe er aber nicht, gar nicht, und dass das stimmt, ist zumindest wahrscheinlich. Denn auch in dieser Statistik fällt Hecklingen auf: 51,5 Prozent Wahlbeteiligung, nur in Zeitz war die Zahl noch niedriger.

34 Jahre alt ist der Mann auf dem Parkplatz und gehört damit zu der Gruppe Menschen, die in Sachsen-Anhalt am häufigsten AfD gewählt haben. 27 Prozent der 30- bis 44-Jährigen waren es der Forschungsgruppe Wahlen zufolge. Auch bei den ganz jungen Wählern, denen unter 30 Jahren, ist die Zustimmung zur AfD mit 18 Prozent größer als bei denen, die älter als 60 Jahre sind (15 Prozent).

AfD traditionell mit großem Erfolg bei jüngeren Wählern

Dazu muss man wissen, dass der Erfolg der AfD bei den Jungen weder neu ist noch ein Phänomen des Ostens. Zur Bundestagswahl 2013 schaffte es die damals frisch gegründete Partei knapp nicht ins Parlament - es wäre ihr aber aus dem Stand gelungen, hätten nur die Jungen abstimmen dürfen. Diese Verteilung zeigte sich bei fast allen Wahlen danach und ist doch rätselhaft geblieben. Rätselhaft für ein Großstadt-geprägtes Jugendbild, bei dem Organisatorinnen von „Fridays for Future“-Demos präsenter sind als KfZ-Mechaniker im ländlichen Familienbetrieb. Und offenbar auch rätselhaft für manchen Politiker, wie etwa den Ostbeauftragten Marco Wanderwitz, der den AfD-Wählern im Osten kürzlich eine „Diktatursozialisierung“ attestierte.

Das kann mindestens nicht die einzige Erklärung für den AfD-Erfolg im Osten sein. Tobias Rausch ist ein Beispiel dafür, schon qua Existenz. Er leitet eine Immobilienfirma in Hecklingen und ist als Politiker der AfD gerade als Abgeordneter in den Landtag wiedergewählt worden. Geboren wurde er 1990. „Bei uns sind viele junge Leute als Abgeordnete präsent“, sagt Rausch. Das komme an. Die Menschen in seiner Heimat beschäftigten Fragen wie Lohngerechtigkeit, sterbende Orte und das Gefühl einer Bevormundung. „In meinem Alter geht es jetzt darum, eine Familie zu gründen oder ein Haus zu bauen“, sagt er. „Niemand will sich da vorschreiben lassen, dass er Solarpanels auf seinem Dach anbringen lassen muss.“ Und die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz, offen rechtsextreme Positionen - finden die Leute das gut, findet er das gut? „Das ist medial konstruiert“, behauptet Rausch.

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen Wahlkampf gemacht, der ziemlich genau auf die Themen zugeschnitten war, die Rausch zufolge seine Altersgenossen umtreiben: Arbeitsplätze, Landarztmangel, Corona-Regeln. Und die Partei hat dort für sich geworben, wo sie ihre Zielgruppe vermutet: im Netz.

So ist die Partei auf dem von Jugendlichen genutzten Videoschnipsel-Portal Tiktok aktiv - und zwar ohne, dass die Videos peinlich wirken würden zwischen solchen von zitronenfressenden Hunden und Bastelanleitungen für Papierflieger. Klar, Losungen wie „Sport frei“, mit denen die AfD für Training und Wettkämpfe in Corona-Zeiten warb und Kurzvideos von polemischen Landtagsreden schneidiger junger Abgeordneter sind per se instagramtauglicher als etwa Nachtpressekonferenzen nach zähen politischen Verhandlungen über Anti-Corona-Maßnahmen. Aber die AfD hat sich auch auf anderem Weg um die junge Zielgruppe bemüht. In Magdeburg etwa war sie die einzige Partei, die die Möglichkeit genutzt hat, Erstwähler per Brief anzuschreiben.

Politikwissenschaftlerin: AfD spricht Gefühl des Verlassenseins an

Für Kerstin Völkl ist schon die Art der Kommunikation und die Wahl der Kommunikationsmittel ein entscheidender Grund für den Erfolg der AfD bei den jungen Wählern. Völkl ist Politikwissenschaftlerin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ihr fallen noch weitere Dinge ein, die der AfD im Vergleich zu anderen Parteien in dieser Wählergruppe besonders gut geglückt sind.

Anzuknüpfen an das Gefühl der sozialen und wirtschaftlichen Verunsicherung, zum Beispiel. „Es ist gar nicht so, dass die Menschen mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind“, sagt Völkl. „Aber sie haben den Eindruck, dass im Land grundsätzlich etwas schief läuft und sind unzufrieden mit der Politik.“ Sie sehen die Kneipen schließen, die Busse seltener fahren. Gerade in schrumpfenden Regionen sei das Gefühl verbreitet, von der Politik vergessen worden zu sein - unter denen, die nicht zum Studieren in die großen Städte gegangen sind und später wegen der höheren Löhne in den Westen. „Zurückgeblieben sind verstärkt junge Männer, denen bewusst ist, dass sie nicht unbedingt die Voraussetzungen mitbringen, um in einer hochspezialisierten, digitalisierten Arbeitswelt zu bestehen“, sagt Völkl.

Hinzukomme, dass es der AfD gelinge, über Vereine und Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung Anschluss zu finden an die Jugendkultur. „Das gelingt am anderen Ende des politischen Spektrums allenfalls noch den Grünen“, sagt Völkl. „SPD und CDU kommen da nicht hinterher, gelten als antiquiert und funktionärslastig“, sagt Völkl.

Die Paul-Merkewitz-Halle, ehemals Sporthalle und Freizeittreff, steht leer und soll verkauft werden. Viele junge Menschen in der Region beklagen, dass die Angebote für sie fehlten. Quelle: Christian Modla

Zwar steht nicht für alle AfD-Wähler, so sieht Völkl das, die völkisch-nationale Programmatik der Partei im Mittelpunkt. „Die nehmen das aber in Kauf und tragen das folglich mit“, sagt sie. Jedoch es gibt sie natürlich, die jungen AfD-Anhänger, die die AfD genau wegen ihrer nationalistischen, fremden- und andersfeindlichen Themen wählen. Und unter diesen Wählern sind sogar einige, denen die AfD dieses Mal nicht scharf genug war.

Das war zu beobachten, als die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel Anfang Mai in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz saß und für eine schärfere Maskenpflicht eintrat. In rechten Telegram-Gruppen wurde sie dafür zerfleischt.

AfD hebt rechtsextremistisches Wählerpotential

Mitglied in einer dieser Telegram-Gruppe ist zum Beispiel ein Mann aus Anhalt-Bitterfeld. 35 Jahre alt, beruflich selbstständig. Als man ihn persönlich fragt, was ihn umtreibt, was er wählt, sagt er zunächst einmal, sein Name solle keine Rolle spielen, er wolle damit nicht in der Zeitung stehen. Früher habe er NPD gewählt, inzwischen engagiert er sich nebenher für die AfD.

„Der Westen funkt uns hier zu sehr dazwischen“, sagt er, meint eben die Äußerung Weidels oder den Rauswurf von Andreas Kalbitz, den ehemaligen AfD-Landesvorsitzenden in Brandenburg, wegen verschwiegener Mitgliedschaften in rechtsextremen Vereinigungen. „Sorry, für mich sind die nicht mehr wählbar, wenn die einen raushauen, der so viele Stimmen holt“, sagt der Mann aus Anhalt-Bitterfeld. Er kann sehr lang und sehr kenntnisreich über seine Region reden, über Jobs, Lebensgefühl, Benzinpreise. Er sei aber nicht zur Wahl gegangen sagt er, obwohl er das gerne getan hätte: Wäre die rechtsextremistische Splitterpartei „Der Dritte Weg“ in Sachsen-Anhalt angetreten, hätte er diese gewählt.

Was also tun mit einer Wählerschaft, die sehr interessiert an ihrer Region ist, aber gleichzeitig extrem rechts?

„Die anderen Parteien müssen die jungen Wählergruppen gezielt und auf den richtigen Kanälen ansprechen, die haben eine Bringschuld“, sagt etwa der Sozialisations- und Bildungsforscher Klaus Hurrelmann. „Wir dürfen den ländlichen Raum nicht aufgeben“, sagt Kerstin Völkl von der Uni Halle. Umstritten ist unter den Experten die Wirksamkeit eines Instruments, von dem Politiker so gerne sprechen: die politische Bildung.

Demokratieprojekt hofft auf langfristigen Erfolg

Politische Bildung, das ist das was sie beim Netzwerk „Partnerschaft für Demokratie Mansfeld-Südharz“ machen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz liegt westlich von Halle, die AfD holte zur Wahl hier knapp 26 Prozent der Zweitstimmen. Vor der Wahl hat der Kreisjugendring den Jugendlichen eine U18-Wahl angeboten, mit Wahlzettel und DJ auf der digitalen Wahlparty. Die AfD hat diese Abstimmung mit 29 Prozent der Stimmen gewonnen. Sebastian Mai von „Partnerschaft für Demokratie“ findet, dass man dieses Ergebnis nicht überbewerten solle, dass bei den ganz Jungen auch die Tierschutzpartei gut abgeschnitten habe, dass sowas auch immer spielerisch sei. „Aber es hat uns schon auch geschockt“, sagt er.

Anne Müller-Steglich und Sebastian Mai vom Netzwerk „Partnerschaft für Demokratie Mansfeld-Südharz“. Tamer Al Bakri (vorne rechts) hat im Landkreis Mansfeld-Südharz gerade sein Fachabitur gemacht. Quelle: Christian Modla

Mai ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, sagt, dass er im ganzen Landkreis keine Disko kenne. Doch er kann auch nicht genau erklären, warum die AfD-Wähler bereit sind, eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Mit ihren Demokratieprojekten geht das Netzwerk bewusst in alle Schulformen und doch wissen sie, dass bei solchen Formaten vor allem diejenigen abgeholt werden, die ohnehin schon interessiert sind, eher die Grünen wählen würden als die AfD. „Wir können keine Wahlempfehlungen geben“, sagt Anne Müller-Steglich von dem Netzwerk. „Wir hoffen aber, dass die junge Menschen, die wir erreichen, in ihre Klassen hineinwirken.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Denise Peikert