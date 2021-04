Dresden

Sachsen will sich in Russland den Impfstoff Sputnik V sichern. „Russland ist ein großes Land der Wissenschaft und ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass die dortige Wissenschaft im Stande ist, einen leistungsfähigen Impfstoff herzustellen“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag der LVZ.

In Sachsen und Deutschland gebe es aktuell ein massives Kapazitätsproblem – „und wir würden alle vielmehr impfen, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht“, begründete Kretschmer seinen Vorstoß.

Bundesländer schließen bereits Vorverträge

Zuvor hatte Bayern einen Sputnik-Vorvertrag über 2,5 Millionen Dosen öffentlich gemacht. Auch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen den Impfstoff ordern – notfalls im Alleingang. Im Gespräch sind jeweils eine Million Dosen, die ab Mitte/Ende Mai zur Verfügung stehen könnten. In dieser Größenordnung könnte auch eine Lieferung für Sachsen erfolgen. Über etwaige Mengen wird sich im Freistaat allerdings noch bedeckt gehalten.

Bislang liegt für Sputnik V noch keine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA vor. Momentan haben weltweit 55 Länder das russische Produkt zugelassen, innerhalb der EU haben Ungarn und die Slowakei bereits Lieferungen erhalten.

Kretschmer: Bund sollte Verhandlungen übernehmen

„Das Angebot für Sputnik V haben viele Bundesländer erhalten“, erklärt Kretschmer. Er halte es für richtig, so der Regierungschef, wenn der Bund die Verhandlungen übernehmen würde. Diese Hoffnung könnte sich möglicherweise erfüllen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich in bilateralen Gesprächen mit Russland um eine mögliche Belieferung mit dem Impfstoff bemühen – auf eigene Faust, ohne Einbindung der Europäischen Union.

Kretschmer macht zugleich klar: Grundvoraussetzung für den Einsatz auch in Sachsen sei jedoch die Sicherheit und somit die EMA-Zulassung – „bei den Themen Gesundheit, Medizin, Impfstoff geht es sehr viel um Vertrauen“.

Ministerpräsident reist Ende April nach Moskau

Der sächsische Ministerpräsident kündigt gegenüber der LVZ an, im Rahmen seiner seit Längerem geplanten Russland-Reise über den Impfstoff reden zu wollen. „Meinen Besuch Ende April in Moskau werde ich auch zu Gesprächen über die Impfstoffforschung und die Erfahrungen Russlands bei der Pandemiebekämpfung nutzen“, sagt Kretschmer.

Für ihn stehe fest, dass „alle verfügbaren Impfstoffe“ genutzt werden müssten. „Das Einzige, was uns sicher durch diese Pandemie bringen wird, ist eine Immunisierung der Bevölkerung. Erst wenn ein Großteil der Menschen geimpft ist, werden wir zur Normalität zurückkehren können.“

Sozialministerium: Haben großes Interesse an Sputnik V

Auch im Sozialministerium von Petra Köpping (SPD) hofft man auf einen raschen Vertragsabschluss. „Wir drängen darauf, dass schnell weiterer Impfstoff zur Verfügung steht. Wenn der Impfstoff getestet und zugelassen ist, freut uns das natürlich. Wir haben großes Interesse, ihn dann auch schnell in Sachsen einzusetzen“, teilt das Ministerium auf LVZ-Anfrage mit. Die Beschaffung sollte nach Ansicht des Köpping-Ressorts über den Bund laufen.

Von Andreas Debski und Josephine Heinze