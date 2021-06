Leipzig

Am russischen Impfstoff Sputnik V scheiden sich derzeit die Geister. Warum ist das so und wann kann damit auch in Deutschland geimpft werden? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum heißt der russische Impfstoff Sputnik V?

Sputnik 1 war der erste von Menschen ins All gestartete Raumflugkörper. 1957 versetzte die damalige Sowjetunion den USA damit einen Schock, weil die Befürchtung wuchs, die Russen würden nun durch den Vorsprung im All auch die militärische Vorherrschaft in der Welt gewinnen. Die historische Reminiszenz ist durchaus gewollt. Das V steht für das englische Victory („Sieg“) und soll den erneuten russischen Triumph durch den weltweit ersten Impfstoff gegen Covid-19 symbolisieren.

Lesen Sie auch: Söder für schnelle Entscheidung über Zulassung von Sputnik V

Gefriergetrocknet in die Welt

Seit wann gibt es Sputnik V?

Sputnik V wurde bereits im vergangenen August in Russland angewendet – noch vor Abschluss offizieller Studien. In Europa und den USA erfolgte die erste Zulassung eines Impfstoffs dagegen erst um die Jahreswende. Diese frühe Zulassung von Sputnik V rief zahlreiche Kritiker auf den Plan. Ihr Vorwurf: Russland experimentiere mit dem Impfstoff des Prestiges wegen an der eigenen Bevölkerung.

Was ist das eigentlich für ein Impfstoff?

Wie der Impfstoff von Astra-Zeneca ist auch Sputnik V ein sogenannter Vektorimpfstoff. Durch die Impfung mit harmlosen Viren baut der Körper einen Schutz gegen Covid-19 auf. Geimpft werden muss auch hier zweimal, im Abstand von etwa drei Wochen.

Wirkt er besser oder schlechter als andere Impfstoffe?

Die Wirksamkeit liegt nach Angaben des russischen Gamaleja-Instituts, das den Impfstoff entwickelt hat, bei 91,4 Prozent und ist damit sehr hoch. Das ist zwar etwas geringer als die Quoten von Biontech-Pfizer (95 Prozent) und Moderna (94 Prozent), aber wesentlich höher als die von Astra-Zeneca (60 bis 70 Prozent). Eines hat der Impfstoff den anderen auf jeden Fall voraus. Er lässt sich gefriertrocknen und damit problemlos in alle Welt verschickt werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Moskaus Bürgermeister ist empört

Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten?

Im günstigsten Fall nur die erwartbaren: in Einzelfällen grippale Infekte, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Hautirritationen. Im ungünstigsten Fall: die Vermehrung von Viren. Nachdem die Slowakei 200.000 Dosen nicht verimpfen wird, hat nun auch die brasilianische Gesundheitsbehörde Bedenken angemeldet. Für die meisten Patienten entstünde zwar keine Gefahr, aber die Wirksamkeit der Impfung würde geschmälert. Derzeit laufen dazu Untersuchungen.

Wieso zieht sich die Zulassung denn so lange hin?

Trotz Zulassung in einigen Ländern gilt der Impfstoff in Europa immer noch als nicht vollständig erprobt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft noch. Hinter verschlossenen Türen wurde immer wieder der Verdacht laut, dass die Daten aus Russland möglicherweise nicht seriös sind. Dennoch wollen Ungarn und die Slowakei bereits früher ihre Bevölkerung mit Sputnik V impfen.

Was halten die Russen selbst von dem Impfstoff?

Russland hinkt bei den Impfungen deutlich hinterher. Dabei steht auch die These im Raum, dass die Bevölkerung dem Impfstoff misstraut. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, der Anteil der geimpften Menschen sei in seiner Stadt geringer als in jeder anderen europäischen Hauptstadt. „Das ist eine Schande. Die Menschen werden weiter krank, sterben weiter und wollen gleichzeitig nicht geimpft werden.“

Lesen Sie auch: Chef von russischem Auslandsgeheimdienst wirft EU Blockade von Sputnik V vor

Söder wittert ideologische Bedenken

Wollte nicht Sachsen Sputnik V kaufen?

Jein. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte bei seinem Russlandbesuch im April zunächst angekündigt, dreimal zehn Millionen Dosen Sputnik V zu kaufen. Später stellte er aber klar, dass dies Absicht des Bundes sei und für diesen Fall dann 500.000 Dosen auf Sachsen entfielen.

Aber Bayern hat doch bereits zugeschlagen?

Nicht ganz. Bayern hat sich eine Kaufoption auf 2,5 Millionen Impfdosen gesichert für den Fall, dass Sputnik V zugelassen wird – was Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die heftige Kritik seiner Länderkollegen eingebracht hat. Söder wiederum drängt auf eine rasche Zulassung in Deutschland. Er spricht von „ideologischen Gründen“, die das verzögerten. Auch Mecklenburg-Vorpommern hat Interesse signalisiert.

Um welche Mengen geht es dabei?

Russland hat der EU 50 Millionen Dosen ab Juni in Aussicht gestellt.

Privat nach Russland zum Impfen

Wird der Impfstoff auch in Deutschland hergestellt?

Ja, nachdem zunächst Dessau als Produktionsort im Gespräch war, soll nun Sputnik V in Bayern produziert werden.

Ab wann kommt die Zulassung auch in Deutschland?

Das ist noch völlig offen. Kürzlich wurde aus Berlin kolportiert, dass die Bundesregierung an keinen Start mehr vor dem Herbst glaubt.

Wie komme ich früher an den Impfstoff?

Privat nach Russland zum Impfen reisen. Erste Reiseveranstalter bieten das schon ab rund 2000 Euro an.

Von Roland Herold