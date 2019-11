Leipzig: Sonderermittler nehmen Rechnungsbetrug bei Ärzten unter die Lupe

Leipzig

Nach dem Großeinsatz wegen mutmaßlichen Millionenbetrugs bei Ärzten im Kreis Leipziger Land ermittelt jetzt das LKA. „Das ist wegen des erheblichen Umfangs der Ermittlungen nötig“, sagte Andrea Salz von der Staatsanwaltschaft Leipzig. Der Großeinsatz am 13. November über mehrere Stunden und mit einer Vielzahl von Beamten sei absolut erforderlich gewesen. Es mussten in Praxen und Wohnungen zahlreiche Server und anderes Datenmaterial gesichert werden, so die Staatsanwältin.

Die Ärzte sollen in einem Zeitraum von fünf Jahren fingierte Rechnungen an gesetzliche Krankenkassen gestellt haben. Es bestehe der Verdacht, dass aufgelistete Leistungen nicht erbracht worden sind. Über weitere Details zum Fall wollte sie sich nicht äußern. Er sei der mit Abstand bislang größte Fall in der noch jungen Geschichte einer auf Betrug im Gesundheitswesen spezialisierten Einheit.

Verfahren richten sich zumeist gegen Vertragsärzte

Die Einheit ist Anfang 2016 ins Leben gerufen worden und besteht aus vier Staatsanwälten sowie Spezialisten bei der Polizeidirektion Leipzig. Die Ermittlungen in einem größeren Fall hätten gezeigt, dass man sich Spezialwissen aneignen müsse, sagte die Chefin der neuen Abteilung, Silke Kühlborn. Dresden habe nachgezogen – dort gibt es seit dem Frühjahr dieses Jahres eine ähnliche Einheit, die sich dem Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen widmet.

Bislang habe man im Raum Leipzig in 68 Verfahren ermittelt, von denen 31 abgeschlossen werden konnten. Die meisten Verfahren würden eingestellt, so Kühlborn. In vier Fällen sei Anklage erhoben worden, so gegen einen Vertragsarzt, den Leiter einer Pflegeeinrichtung, einen Heilkundler und einen Physiotherapeuten. Die meisten Verfahren richteten sich gegen Vertragsärzte und Pflegeeinrichtungen. Sie gehe davon aus, so Kühlborn, dass die 68 Fälle aber nur die „Spitze des Eisbergs“ sind.

KV Sachsen : „Ärzte nicht unter Generalverdacht stellen!“

Zuvor hatte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), Klaus Heckemann, gesagt, in der Öffentlichkeit sei nach der Razzia ein falsches Bild entstanden. Es handele sich um ein paar wenige schwarze Schafe. Er wehre sich dagegen, alle Ärzte unter Generalverdacht zu stellen. Denn immerhin seien in Sachsen rund 8500 Vertragsärzte und psychologische Psychotherapeuten tätig, die fast alle beanstandungsfrei abrechneten, so Heckemann. „Bei lediglich rund zwei Prozent der Ärzte kommt es zu Honorarrückforderungen im Rahmen der Plausibilitätsprüfung, deren Durchführung gesetzlicher Auftrag der KV Sachsen ist. Nur bei einem äußerst geringen Bruchteil besteht strafrechtliche Relevanz.“

„Es geht nicht darum, die Branche unter Generalverdacht zu stellen“, reagierte Behördenchefin Claudia Laube darauf. Im Gesundheitswesen gehe es aber um Milliardenbeträge. Selbst ein nur geringer Prozentsatz an schwarzen Schafen richte da hohen Schaden an.

Ermittlerin: „Betrüger schaden der gesamten Branche“

Abteilungsleiterin Kühlborn äußerte sich zu den Leserbriefen in der LVZ, die sich auf die Razzia beziehen. Den „Sturm der Entrüstung unter Ärzten“ und den Vorwurf, eine Branche würde demontiert, könne sie nicht nachvollziehen. „Wer betrügt und Leistungen abrechnet, die er nicht erbracht hat, schadet der gesamten Branche“, sagte sie. Denn das Geld fehle angesichts begrenzter Budgets anderswo. Generell müsse man sich aber auch fragen, so Behördenchefin Laube, ob das Abrechnungssystem in den Gesundheitsberufen und in der Pflege noch zeitgemäß sei. „Es ist das Problem, dass man das System völlig leicht austricksen kann.“

Die Arbeit der Spezialeinheit habe auch einen präventiven Charakter, sagte Kühlborn. Seitdem man verstärkt untersuche, „ist das Anzeigeverhalten gestiegen“. Man gehe Hinweisen von Krankenkassen, der KV Sachsen, ehemaligen Mitarbeitern von medizinischen Einrichtungen und Patienten nach. Zehn Prozent der Hinweise kämen aus anonymer Quelle.

Von Andreas Dunte