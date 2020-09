Trotz, oder gerade wegen Corona? Die Aktion „Natur zum Anfassen“ ist auch in diesem Schuljahr gut nachgefragt. Zum offiziellen Auftakt schauten am Montag ein Minister und der Envia M-Personalvorstand den Viertklässlern der evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ bei ihren Projekten in der Ökostation Naundorf über die Schultern.