Staatsanwaltschaft Leipzig äußert sich zu Umständen des Todes eines Elfjährigen

Bad Lausick

Die mahnenden Worte der Eltern des Jungen zur Mahnwache am Montagabend an der Unglücksstelle in Bad Lausick hatten offenbar einen tieferen Grund: „Haltet Euch an das, was Euch die Eltern sagen. Die Mühle ist kein Spielplatz.“

Sturz geschah ohne Einwirkung Dritter

Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Dienstag mitteilte, war Lion nicht allein in der stillgelegten Mühle. Dass sich vier Kinder zu einer Mutprobe in der Mühle verabredet haben, will die Ermittlungsbehörde weder bestätigen noch dementieren. Was die Staatsanwaltschaft Leipzig aber sagt – „Es ist nach jetzigem Ermittlungsstand davon auszugehen, dass der Junge – der sich im Beisein anderer Kinder und damit nicht allein auf dem Gelände befand – ohne Einwirkung dritter Personen versehentlich etwa 20 Meter in die Tiefe gestürzt ist“, so Staatsanwältin Vanessa Fink.

Die Behörde stellt auch klar, dass es momentan „über das eingeleitete Todesermittlungsverfahren hinaus kein weiteres Verfahren gegen einen konkreten Beschuldigten wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung geführt“ wird. Das könne sich im Laufe der Ermittlungen aber jederzeit ändern, so die Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen zur Verkehrssicherungspflicht laufen noch

Die am Montag durchgeführte Obduktion des Leichnams des Jungen hat dann ergeben, dass das Kind „ohne Einwirkung dritter Personen versehentlich zirka 20 Meter in die Tiefe gestürzt ist“, so Fink weiter. Hinsichtlich etwaiger Verletzungen von Verkehrssicherungspflichten - insbesondere betreffend die Sicherung des Geländes - dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit noch an.

Von Thomas Lieb