Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt nach Vergiftung in Düben

Bad Düben

Noch immer tappen die Kriminalisten im Dunkeln, was zu der Vergiftung letzten Freitag in Bad Düben geführt hat. Aktuell sei noch nicht klar, mit welcher Substanz sich die beiden Mitarbeiterinnen des Heide Spa Hotel & Resort vor einer Woche vergifteten. „Diese Tatsache ist Gegenstand unserer Ermittlungen. Die Analyse des Inhaltes ist noch nicht abgeschlossen. Unsere Ermittlungen gehen in alle Richtungen“, erklärt Staatsanwalt Andreas Ricken aus Leipzig.

Wie kam Substanz in die Flasche?

Viele Fragen sind nach wie vor nicht geklärt. Vor allem die, was sich in der Flasche befunden hat, was die starken Reaktionen bei den Betroffenen ausgelöst hat. Sie soll in einem Geschäft bei Delitzsch gekauft worden sein. Offen ist bislang auch, wie die Substanz in die Flasche kam und warum es gerade die beiden Frauen traf. Das ist Bestandteil der polizeilichen Untersuchungen. Mit einem Ergebnis rechnet Staatsanwalt Andreas Ricken in zwei bis drei Wochen. Er konnte mitteilen, dass jene Frau, die sich nach wie vor in stationärer Behandlung befindet, auf dem Weg der Besserung sei.

Nach dem Anstoßen Übelkeit und Erbrechen

Vor einer Woche war es im Hotel Heide Spa in der Bitterfelder Straße zu einem Notarzteinsatz gekommen. Eine Mitarbeiterin aus dem Hotelbereich wollte mit einer Kollegin vor Dienstbeginn auf ihren Geburtstag anstoßen und hatte dazu eine Flasche von zu Hause mitgebracht. Doch schon der erste Schluck hatte bei den Frauen eine starke Reaktion ausgelöst. Beide klagten schon Sekunden nach dem Genuss über massivste Übelkeit und hatten starkes Erbrechen. Andere Kollegen riefen den Notarzt, der kümmerte sich um die beiden Frauen. Sie wurden mit Verdacht auf Vergiftung in eine Leipziger Klinik geflogen. Eine von ihnen konnte noch am selben Tag die Klinik wieder verlassen.

Von Steffen Brost