Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen KSK-Soldaten aus Collm

Am 13. Mai dieses Jahres wurde die Idylle in Collm jäh unterbrochen, als 50 Beamte das Bergdorf ansteuerten und das illegales Waffenlager des Elitesoldaten Philipp S. vom Kommando Spezialkräfte (KSK) am Ortsrand aushoben. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Zentralstelle Extremismus Sachsen, Anklage gegen den 45-Jährigen erhoben. Der Fall soll nun wegen der besonderen Bedeutung der Sache vor der Großen Strafkammer am Landgericht Leipzig verhandelt werden, wurde am Mittwoch mitgeteilt.

Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Der Beschuldigte sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, sich wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz strafbar gemacht zu haben. Grund: Er hortete ohne entsprechende Genehmigung beziehungsweise Erlaubnis Kriegswaffen, Munition nach dem Waffengesetz und explosionsgefährliche Stoffe auf dem Grundstück seines Eigenheimes in Collm. Bei den Durchsuchungen am 13. und 14. Mai wurden unter anderem ein Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow samt Munition und zwei Kilogramm Sprengstoff entdeckt und sichergestellt.

Die Razzia folgte nach einem Hinweis des Militärischen Abschirmdienstes ( MAD), der den Mann bereits im Blick hatte.

Ermittungen zu Extremismus verstärkt

Der Ermittlungserfolg des MAD wurde den gestiegenen Bemühungen zugeschrieben, Extremisten in den Reihen der Bundeswehr aufzuspüren und zu enttarnen. Für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war die Razzia in Collm ein Erfolg der Ermittlungsorgane, denen Philipp S. bereits wegen seiner rechtsradikalen Gesinnung aufgefallen war.

Erste Gruppen aufgeflogen

Zuvor hatte es in jüngster Vergangenheit wiederholt Hinweise gegeben, dass sich in der Eliteeinheit der Bundeswehr, die etwa bei Auslandseinsätzen und zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird, Rechtsextreme in konspirativen Gruppen organisieren und verfassungsfeindliche Aktionen planen. Verschiedene Netzwerke und Gruppen, darunter auch die „Nordkreuz“-Verbindung waren bereits aufgeflogen. Die Mitglieder haben sich nicht nur illegal mit Waffen und Munition aus Bundeswehrbeständen versorgt, sondern auch Todeslisten über politische Gegner geführt.

Disziplinarische Konsequenzen

Philipp S. hat bis zu seiner Ergreifung den Rang eines Oberstabsfeldwebels bekleidet. Abgesehen von der jetzt erhobenen Anklage ist schon seine Bundeswehr-Karriere unrühmlich zu Ende gegangen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ( CDU) hatte bei der Aufklärung Härte und Konsequenz angekündigt. „Für mich ist klar: Niemand, der in radikaler Art und Weise in unseren Streitkräften auffällt, hat in der Bundeswehr Platz“, sagte sie. Demnach werde der Soldat weder jemals wieder eine Uniform der Bundeswehr tragen noch eine ihrer Liegenschaften betreten können.

Nähe zur Prepper-Szene

Dem Collmer, der erst vor wenigen Jahren mit seiner Familie – mittlerweile lebte er getrennt – in das Wermsdorfer Ortsteil gezogen war, wird auch deutliche Nähe zur Prepper-Szene nachgesagt, in der Lebensmittel, Schutzkleidung oder Diesel, aber mitunter auch Waffen gesammelt werden.

Hitlergruß auf „Schweinekopf-Party“

Außerdem hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, dass den Ermittlungen zufolge, Philipp S. im Jahr 2017 an einer Abschiedsparty für einen KSK-Kommandeur teilnahm, bei dem nach einem Parcours mit fragwürdigen Aufgaben wie dem Weitwurf von Schweineköpfen auch Rechtsrock gespielt und verfassungsfeindliche Symbole gezeigt worden sein sollen. Eine Zeugin berichtete, dass der einstige Elitesoldat auch den Arm zum Hitlergruß gehoben habe.

Ministerin will Einheit umstrukturieren

Die 2. Kommando-Kompanie, die für die sogenannte „Schweinekopf-Party“ verantwortlich war, ist mittlerweile aufgelöst. Die Ermittlungen zum KSK dauern aufgrund zahlreicher Zeugenaussagen weiter an. Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) hatte im Juni entschieden, die Eliteeinheit grundlegend umzustrukturieren. Wie die Verteidigungsministerin jetzt ankündigte, soll dieser Prozess Mitte 2021 abgeschlossen sein. Dabei ist der Verbleib zahlreicher Munition allerdings weiter offen.

Beschuldigter äußert sich nicht – Motiv noch im Unklaren

Im Fall des Collmers Philipp S. bleibt trotz umfassender Ermittlungsmaßnahmen das konkrete Motiv für die Tat im Unklaren. „Der Angeschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen“, teilt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit. Die Hoffnungen, offene Fragen zu klären, liegen nun auf dem bevorstehenden Prozess. Erkenntnisse zu Beteiligungen von weiteren Bundeswehrangehörigen liegen nicht vor, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeschuldigte befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

