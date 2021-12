Leipzig

Das Leipziger BMW-Werk wird künftig von einer Frau geführt. Petra Peterhänsel, bislang verantwortlich für Presswerk, Karosseriebau und Lackiererei im größten europäischen Werk der Gruppe im bayrischen Dingolfing, löst Hans-Peter Kemser ab. 

Das gab BMW auf einer Betriebsversammlung an diesem Mittwoch in Leipzig bekannt. Der 56-jährige Kemser soll ab Januar den Aufbau des künftigen Werkes in Debrecen in Ungarn verantworten.

„Kemser ist ein absoluter Produktionsprofi“

Der in Mittenwald (Bayern) geboren Kemser leitete das Leipziger Werk seit 2015 und war zuvor Montagechef im BMW-Werk in Oxford. Fast zeitgleich (2014) begann in Leipzig die Montage des Plug-In-Hybrid-Sportwagens i8, von dem bis 2020 20.488 Fahrzeuge gebaut wurden. 2013 startete die Produktion des i3, des ersten vollelektrischen BMW, der noch immer in Leipzig hergestellt wird.

„Hans-Peter Kemser ist ein absoluter Produktionsprofi und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung prädestiniert, den Werksanlauf in Debrecen erfolgreich umzusetzen“, sagt Milan Nedeljković, Vorstand für Produktion der BMW AG. In Debrecen sollen ab 2025 rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge vom Band laufen.

Neue Chefin begann ihre Laufbahn bei Wartburg

Petra Peterhänsel ist seit 39 Jahren im Automobilbau tätig. Die gebürtige Eisenacherin (55) begann ihre Laufbahn im VEB Automobilwerk Eisenach (AWE), wo der Wartburg produziert wurde. Nach der Schließung des Werks 1991 durch die Treuhand arbeitete sie im gleichzeitig eröffneten Werk von Opel in Eisenach. Für Opel war sie außer in Thüringen auch im Werk im polnischen Gliwice tätig. Für die Opel-Mutter General Motors ging sie ferner nach Russland und Belgien.

Seit 2012 ist sie bei der BMW Group und bringt, wie Nedeljković betont, Erfahrungen aus der Automobilindustrie mit. „Ich freue mich, dass Petra Peterhänsel als erfahrene Produktionsexpertin meinen Führungs­kreis verstärken wird.“ Ebenso wie Hans-Peter Kemser bringe sie „umfassendes Prozess-Know-how und hervorragende Führungs­qualitäten mit. Beide werden an ihren Standorten unsere Fokusthemen, die Transformation zur Elektromobilität, Digitalisierung und den weiteren Ausbau der Nachhaltigkeit, konsequent vorantreiben“.

Werk in Ungarn soll bis zu 1000 Beschäftigte haben

Für das künftige BMW Group Werk in Debrecen werden ab Anfang 2022 im Osten Ungarns die ersten Gebäude entstehen: Begonnen wird mit dem zentralen Bürogebäude sowie einem Schulungszentrums, die die bereits er­richtete Infrastruktur mit Straßen, Parkplätzen sowie Wasser- und Energiever­sorgung ergänzen. Die für die Automobil-Produktion benötigten Gebäude und Anlagen werden demnächst ausgeschrieben. Im Werk Debrecen seien alle Technologien – von Presswerk über Karosseriebau, Lackiererei und Montage vorgesehen.

Perspektivisch sollen dort bis zu 1000 Beschäftigte Arbeit finden. Wie es weiter heißt sollen in Ungarn bis zu 150.000 Fahrzeuge jährlich ge­baut werden.

Von Andreas Dunte