Leipzig

Die künftige Corona-Schutzverordnung in Sachsen sieht ein 2G-Optionsmodell vor, nach der Vereine die Stadien komplett auslasten können, wenn sie nur Geimpfte und Genesene einlassen. RB Leipzig tendiert dazu, dieses Modell zu nutzen, wie der Sportbuzzer am 12. Oktober schrieb. Die Entscheidung kann aber erst fallen, wenn die neue Verordnung greift. Diese wird am heutigen Dienstag in Dresden beschlossen und tritt am Donnerstag in Kraft. RB-Fans unter der Leserschaft bewegt das Thema besonders. Darüber hinaus sind ein womöglich höherer Mindestlohn, Autofahrerinnen und -fahrer über 60 sowie der Migrantenbeirat Thema bei den Kommentaren.

RB-Fans würden auf einmal ausgeschlossen

Zu den Plänen von RB-Leipzig: Mit Verwunderung und Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass RB plant, im Stadion die 2G-Regel anzuwenden. Das heißt, Fans, die dem Verein seit vielen Jahren die Treue halten, die bei jedem Spiel in der Red-Bull-Arena die Mannschaft unterstützen, werden nun auf einmal ausgeschlossen, weil sie, aus welchen Gründen auch immer, für sich entschieden haben, sich (noch) nicht gegen Corona impfen zu assen. Wohlgemerkt: Es gibt keine Impfpflicht.

In diesem Zusammenhang davon zu sprechen, mit den „Fans wieder ein nahezu normales Stadionerlebnis haben zu können”, wie es Herr Mintzlaff (Geschäftsführer von RB Leipzig, d. Red.) ausdrückte, klingt wie Hohn. Werden die Fans jetzt in 1. und 2. Klasse unterschieden? Nach aktuellem Wissensstand können Geimpfte sich genauso mit Sars-CoV-2 infizieren und dieses Virus auf andere im Stadion übertragen. Getestete Ungeimpfte hingegen sind mit fast absoluter Sicherheit nicht infiziert, denn sie haben ja einen aktuellen Negativ-Test-Nachweis.

Wir sind eine Gruppe von mehreren RBL-Fans. Wir machen keine Unterschiede, ob jemand geimpft ist oder nicht. Sollte es zu 2G bei RB Leipzig kommen, werden nicht nur die Ungeimpften unter uns gezwungener Maßen nicht mehr ins Stadion gehen, sondern wir alle. Das ist Solidarität. (Steven Günter, Leipzig, per E-Mail)

Löhne müssen erwirtschaftet werden

Zur Debatte um den Mindestlohn: Wann begreift man endlich,dass eine Erhöhung des Mindestlohnes per Gesetzbeschluss wenig Sinn macht. Schließlich müssen die Löhne erwirtschaftet werden. Insofern ist es nötig, dafür die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Kein Unternehmer kann es sich leisten, gute Arbeit schlecht zu bezahlen. Nur kommt davon beim Arbeitnehmer zu wenig an, weil zu viele Kassen,Verbände, Berufsgenossenschaften und so weiter sich daraus bedienen und Vermögen anhäufen. (Lothar Schmidt, Leipzig, per E-Mail)

Tauglichkeitstests für Autofahrer ab 60

Zum Thema Verkehrssicherheit: Wann endlich dürfen private Kfz- Nutzer ähnlich viele Tauglichkeitsprüfungen absolvieren wie Lokführer, Straßenbahnfahrer oder auch Busfahrer, um regelmäßig nachzuweisen das sie ein Kfz noch nutzen dürfen? Es kann nicht sein, das nach dem Erwerb des Führerscheins für private Kfz-Nutzer kaum weitere Tauglichkeitsprüfungen vorgesehen sind. Ein Mensch verändert sich ja körperlich und geistig und kann somit jederzeit zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer werden, dank eingeschränkter Reaktionsfähigkeit sowie weiterer gesundheitlicher Einschränkungen. Regelmäßige Tauglichkeitsuntersuchungen nach Erwerb eines Führerscheins, besonders für Mitmenschen ab 60, gegebenenfalls verbunden mit Test in einem Fahrsimulator, sollten zur Pflicht werden. (Ralf Kuke, Erfurt, per E-Mail)

Migrantenbeirat fördert weitere Zuwanderung

Zum Artikel „Migrantenbeirat will Abschiebungen erschweren“ vom 11.Oktober: Man muss nicht Anhänger der AfD oder der Rechtsextremen sein, um Bedenken zu dem Vorhaben des Migrantenbeirats zu haben. Dieses Vorhaben ist offensichtlich auf die Verhinderung von Abschiebungen ausgerichtet. Das wäre noch verständlich, wenn der Beirat überwiegend aus Migranten bestände. Ansonsten liegt die Vermutung nahe, dass der Beirat die Tragweite seines Handelns nicht begriffen hat.

Der Wille des überwiegenden Teils der Bevölkerung und des Gesetzgebers besteht nämlich nicht in der unbegrenzten Aufnahme von Armutsflüchtlingen, sondern in der vorübergehenden Aufenthaltsgewährung für Gewalt und unmittelbaren Kriegshandlungen ausgesetzten Menschen. Das Bestreben des Beirats wird Fluchthelfern und Fluchtwilligen nicht verborgen bleiben. Sie werden es geradezu als Einladung zur Flucht nach Deutschland verstehen, wenn praktisch keine Gefahr der Abschiebung besteht. (Otto Härtig, 04209 Leipzig)

