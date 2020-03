Standardwerk übers Mitteldeutsche Seenland erschienen

Borna

Es ist die Beschreibung einer gewaltigen Landschaftsveränderung. Zugleich wird ein wesentliches Stück Erdgeschichte in Mitteldeutschland beleuchtet – in vier Bücher, die als Standardwerk über die natürlichen wie menschengemachten Veränderungen in den Braunkohlenrevieren in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gelten können. Jetzt liegen die vier Bände von Lothar Eissmann (1932 bis 2019) und Frank Junge (Jahrgang 1962) unter dem Titel „ Landschaftswandel“ als Gesamtausgabe vor. Erschienen sind sie im Beuchaer Sax-Verlag. Ein Muss für Fachleute und interessierte Laien.

Geologe Frank Junge mit allen Bänden der Reihe „Landschaftswandel“ aus dem Sax-Verlag Beucha. Quelle: Nikos Natsidis

50 Millionen Jahre Erdgeschichte in Mitteldeutschland

Vor zwölf Jahren erschien „Die Erde hat ein Gedächtnis“, der erste Band der Reihe. Darin beschäftigt sich Eissmann, zu DDR-Zeiten Chef-Geologe für den Braunkohlenbergbau und später Professor an der Universität Leipzig, mit 50 Millionen Jahren Erdgeschichte im heutigen Mitteldeutschland. „Vor Millionen Jahren reichte die Nordsee bis nach Zwickau“, sagt Junge, der die folgenden Bände, die sich mit dem Norden ( Delitzsch/ Bitterfeld), Westen ( Merseburg bis Magdeburg) und Süden (Borna/Zeitz) des Mitteldeutschen Seenlands beschäftigen, gemeinsam mit Eissmann verfasst hat.

Der erste Band der Reihe „Landschaftswandel“. Quelle: Nikos Natsidis

Früher keine Seen in Mitteldeutschland

Bei den vier Bänden, reich bebildert und mit zahlreichen Karten versehen, handelt es sich um Bücher, in denen der seltene Spagat zwischen wissenschaftlicher Akribie und allgemeiner Verständlichkeit gelingt. Sie beschrieben einen weltgeschichtlichen Modellfall, denn, so Junge, habilitierter Geologe, der lange Jahre an der Leipziger Universität und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet hat: „In unserer Landschaft gab es früher im Prinzip keine Seen“, abgesehen vom Süßen See bei Eisleben und seinem einstigen Pendant, dem Salzigen See, von dem sich aber nur noch Reste finden.

Der zweite Band der Reihe „Landschaftswandel“. Quelle: Nikos Natsidis

Vergleichbar mit Mecklenburg

„Die Mitteldeutsche Seenplatte ist mit der in Mecklenburg vergleichbar“, so Junge weiter. Hier befindet sich mit dem Geiseltalsee der aktuell größte künstliche deutsche See. Junge und Eissmann machen in ihren Büchern eine gigantische Entwicklung ebenso nachvollziehbar wie die Geschichte des Bergbaus, etwa die Anfänge des Kohleabbaus in Borna am heutigen Breiten Teich um das Jahr 1800.

Der dritte Band der Reihe „Landschaftswandel“. Quelle: Nikos Natsidis

Künftige Seen in Schleenhain und Profen

Auch wenn der Landschaftswandel in Mitteldeutschland zum größten Teil abgeschlossen ist, einige Veränderungen stehen noch aus. Etwa die künftigen Seen, die aus den heutigen Tagebauen Schleenhain oder Profen entstehen. Hier spannen die beiden Geologen in ihren Büchern den Bogen über Geschichte und Gegenwart hinaus. In ihren Büchern finden sich auch schon die künftigen Seen.

Der Schuber für die vier Bücher von Frank Junge und Lothar Eissmann. Quelle: Nikos Natsidis

Präsentation im Juli

Ursprünglich sollten die vier Bücher, die es jetzt auch im praktischen Schuber gibt, am Freitag im Rahmen der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden. Diese Veranstaltung fällt aus. Stattdessen präsentiert Frank Junge die Bücher im Rahmen der Vortragsreihe „Wasserwege und Industriekultur“, zu denen die Vereine „Wasser-Stadt Leipzig“ und Industriekultur Leipzig einladen – und zwar am 8. Juli, 18 Uhr, im Alten Verladebahnhof in der Industriestraße 72 in Leipzig.

Von Nikos Natsidis