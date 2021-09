Starke Sachsen-AfD – aber Aus für Leipziger Kandidaten Droese und Neumann

Leipzig

Die AfD hat die Bundestagswahl in Sachsen am Sonntag klar für sich entschieden. Sie landete im Freistaat bei 24,6 Prozent der Zweitstimmen (CDU: 17,2 Prozent). Bei der Wahl 2017 waren es dagegen 27,0 Prozent (Union: 26,9) und 63 000 Zweitstimmen mehr. „Wir sind in Sachsen aber deutlich stärkste Kraft geworden“, sagte Parteichef Jörg Urban. Wichtig war für die Parteiführung vor allem der Gewinn von zehn Direktmandaten. Damit gingen in Sachsen von 18 Wahlkreisen über die Hälfte an die AfD. Das wiederum hat Folgen für bekannte Namen in der Partei. So haben es die beiden Leipziger Spitzenkandidaten Siegbert Droese (Wahlkreis Leipzig-Süd) und Christoph Neumann (Leipzig-Nord) nicht über die Liste in den Bundestag geschafft.

Droese stand aussichtsreich auf Listenplatz 3

Während es beim Ex-OBM-Kandidaten Neumann (56) eher zu erwarten war – er stand nur auf Platz 11 in der Landesliste und hatte in Leipzig-Nord ohnehin nur geringe Gewinnaussichten, kommt das Aus für Landesvize Droese dagegen überraschend. Der Bundestagsabgeordnete war 2017 über die Liste nach Berlin gezogen und stand auch diesmal auf dem aussichtsreichen Listenplatz drei. Doch ausgerechnet das starke Ergebnis bei den Erststimmen und Direktmandaten verhagelt dem Hotelkaufmann jetzt die weitere politische Karriere.

Nur die AfD-Wahlkreisgewinner ziehen nach Berlin

Der Grund liegt in der Wahlarithmetik: Weil das AfD-Ergebnis im Bund (10,3 Prozent) umgerechnet auf Sachsen bedeutet, dass zehn Plätze für Berlin zu vergeben sind, bleiben alle Listenkandidaten – darunter Droese – draußen. Es ziehen ausschließlich die zehn AfD-Sieger der Wahlkreise in den Bundestag.

Übergangsgeld für vier Monate

Für Droese (52), der Mitglied im Europaausschuss war und sich vor allem für ein besseres Verhältnis zu Russland eingesetzt hatte, kommt das Aus in Berlin einer bitteren Niederlage gleich. In den Wahlkampf-Foren der Direktkandidatinnen und – Kandidaten für Leipzig-Süd hatte er sich siegessicher gezeigt. Auf LVZ-Nachfrage wollte sich Droese zunächst nicht weiter zu seiner Zukunft äußern. „Mir geht es zuerst um meine Mitarbeiter im Abgeordneten-Büro“, sagte er. Für diese hoffe er, dass sie für andere AfD-Parlamentarier weiter arbeiten können. Finanziell bekommt er nach seiner Wahlperiode ein Übergangsgeld in Höhe von 9.541,74 Euro monatlich– die vier Jahre bedeuten einen Anspruch auf vier Monate.

Von André Böhmer