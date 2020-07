Leipzig

Brisante Zweiteilung am Mittwoch in Deutschland: Während in der Mitte und dem Süden (noch) schönes Sommerwetter den Tag bestimmt, ist es im Norden eher kühl und regnerisch. Genau dazwischen entwickelt sich im Laufe des Tages ein gefährlicher Korridor, auf der beide Wetterfronten aufeinander treffen: Ab dem Nachmittag können sich daraus heftige Unwetter entwickeln.

Zweigeteiltes Wetter am Mittwoch in Deutschland. Im Nordwesten ist Herbst, im Südosten noch Sommer. Quelle: wetter.net

Kaltfront bringt heftige Gewitter

„Wir stecken genau zwischen dem Herbst im Norden und dem Hochsommer im Süden. Im Süden werden bis zu 32 Grad erreicht, an der Nordsee teilweise nur 17 oder 18 Grad“, schildert Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net die aktuelle Lage. Direkt an der Luftmassengrenze hat sich von Nordrhein-Westfalen bis nach Niedersachsen schon Dauerregen eingestellt. Im Rest des Landes ziehen langsam Wolken nach Süden. Im Tagesverlauf zieht dann die Kaltfront von Tief Thekla Richtung Süddeutschland und dabei können sich teilweise heftige Gewitter bilden.

Leipzig liegt in Gefahrenzone für mögliche Tornados !

„Es entwickelt sich eine durchaus brisante Schwergewitterlage“, so Wetterexperte Jung (siehe Grafiken). „Dabei kann es in einem schmalen Streifen sogar zu einer erhöhten Gefahr für Tornados kommen.“ Betroffen davon können auch Teile Sachsens sein. “ Nach aktuellem Stand kann es auch im Großraum Leipzig zu Unwettern kommen, mit schweren Gewittern, Starkregen und Sturmböen. Leipzig liegt dabei auch in der Zone, wo es einen Tornado geben könnte.“ Ob es tatsächlich so kommt und ob es dann auch bebautes Gebiet trifft, können die Vorhersagemodell leider nicht genau bestimmen. „Ich würde heute in dieser Gefahrenzone dennoch besonders wachsam sein“, sagt Dominik Jung.

Die Lage am Mittwochnachmittag: Sachsen liegt in einem Gefahren-Korridor, in dem es teils schwere Unwetter geben kann. Im Großraum Leipzig gibt es auch ein Potenzial für mögliche Tornados. Quelle: Screenshot Youtube/wetter.net

Die Lage am Mittwochabend: Große Teile Mitteldeutschland liegen genau in dem Unwetterstreifen, in dem sich starke Gewitter bilden können. Quelle: Screenshot Youtube/wetter.net

DWD warnt vor Gewittern , Starkregen, Sturmböen und Hagel in Sachsen

Auch der Deutsche Wetterdienst warnt für Sachsen vor örtlichen Gewittern mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmetern. Zusätzlich muss laut DWD mit Sturmböen und örtlich schweren Sturmböen (80 bis 100 km/h) und größerem Hagel gerechnet werden.

Achterbahnwetter bleibt: Kein Hitzesommer in Sicht

Der Achterbahnsommer geht auch in den kommenden Tagen weiter. Donnerstag und Freitag werden teilweise wechselhaft. Der Samstag und der Sonntag fallen zumindest in der Mitte und im Süden recht freundlich aus. Da kann es sogar sommerlich werden. „Es ist aber nach wie vor keine Hitzewelle in Sicht. Das scheint derzeit ein ganz normale typischer mitteleuropäischer Sommer zu werden. Kühle und warme Phasen wechseln sich ab, dazwischen gibt es Schauer und Gewitter. Es ist ein Schaukelsommer“, so Meteorologe Jung.

Afrika-Hitze hängt im Mittelmeerraum fest

Der Sommer endet meteorologisch aber erst Ende August. Für Wettermann Jung also noch kein Grund, den Schönwetter-Sommer 2020 bei uns abzusagen: „Da haben wir noch 8 Wochen. Derzeit ist die große Hitze nicht weit weg. Spanien meldet Topwerte bis 40 Grad, Italien bis 36 Grad, Griechenland und die Türkei bis 38 Grad. Die Hitze schwappt dort aus Nordafrika rüber. In Algerien messen wir derzeit bis zu 47 Grad. Das ist auch für die dortigen Verhältnisse eine große Hitze,“ erklärt Wetterexperte Jung. Bei uns heißt es derweil abwarten: Nördliche Strömungen überwiegen in den nächsten Tagen – und die bringen eher kühle Luftmassen.

Von Olaf Majer