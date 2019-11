Starkregen in Sachsen verursacht Schäden in Millionenhöhe

Leipzig

Mehr als 100 000 Schadensfälle wurden zwischen 2002 und 2017 in Sachsen registriert, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag zu einer gemeinsamen Langzeitforschung über Starkregen mitteilten.

Jedes zehnte Haus betroffen

In der Stadt Leipzig erlitten 98 von 1000 Häusern einen Schaden durch Regenfälle, betroffen war also knapp jedes zehnte Haus. Als durchschnittliche Schadenssumme errechneten die Versicherer rund 4000 Euro. Im Landkreis waren wenige Häuser mehr betroffen, hier meldeten die Besitzer von 104 Häusern aus 1000 Häusern einen Wasserschaden durch Regen. Doch die Schadenssumme ist deutlich höher ausgefallen: 7600 Euro betrug sie im Schnitt. In Nordsachsen wurden 101 Häuser aus 1000 beschädigt, durchschnittlich kostete die Beseitigung die Versicherer rund 7200 Euro.

Hauptursache für die Schäden waren das Jahrhunderthochwasser 2002 und die anhaltenden Regenfälle im August 2010, die zahlreiche Flüsse und Seen über die Ufer treten ließen. Beim Hochwasser 2002 traten die Elbe und ihre Nebenflüsse teils weit über die Ufer, 20 Menschen kamen damals ums Leben. Anfang August 2010 verursachte ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien mehrere Tage andauernden, heftigen Regen in ganz Sachsen. Auch hier traten viele Gewässer über die Ufer.

Bundesweite Schäden von rund 6,7 Milliarden Euro

542 kurze und heftige Niederschläge verursachten in den untersuchten 15 Jahren insgesamt 890 Millionen Euro Schaden im Land. Bundesweit lagen die Schäden nach extrem starken Regenfällen in diesem Zeitraum bei 6,7 Milliarden Euro. Den teuersten Einzelschaden in Sachsen bezifferte der GDV mit 379 000 Euro.

In Görlitz wurden laut Studie 86 Starkregenfälle verzeichnet. In Bautzen gab es im Zeitraum 79 kurze und heftige Niederschläge, in Mittelsachsen waren es 68. Dem GDV zufolge sind deutschlandweit nur 43 Prozent der Hausbesitzer auch gegen Starkregen versichert, in Sachsen 47 Prozent.

Von RND/dpa