Endlich mal wieder gute Nachrichten beim Thema Impfen gegen Corona. Ab dem nächsten Dienstag sollen 50.000 Dosen an Sachsens Hausärzte geliefert werden. Auch in Leipzig können dann viele Praxen starten – ausschließlich mit Vakzinen eines Herstellers.

In den ersten beiden Wochen soll in den Arztpraxen bundesweit ausschließlich das Vakzin von Biontech/Pfizer eingesetzt werden – also auch in Leipzig. Quelle: Anja Schneider