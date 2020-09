Eilenburg

Wer im Krankenhaus in Eilenburg die Station zwei, innere Medizin, besucht, kommt an Gabriele Görmann nicht vorbei. Sie ist die leitende Stationsschwester und wie ein Wirbelwind unterwegs. „Wo wollen sie denn hin?“, fragt sie den LVZ-Reporter, der aufs Schwesternzimmer zusteuert. „Na zu ihnen, wir haben doch heute einen Termin zusammen.“ Gabriele Görmann guckt verdutzt, der LVZ-Reporter klärt auf, dass ihr Ehemann ihn geschickt habe. Schließlich steht ein Jubiläum ins Haus. Gabriele Görmann schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: „Na der kann was erleben!“

Seit 50 Jahren am Eilenburger Krankenhaus

Erlebt hat vor allem Gabriele Görmann viel. Denn sie ist immerhin schon 67 Jahre alt, auch wenn man ihr das Alter wahrlich nicht ansieht. Seit nunmehr 50 Jahren arbeitet sie am Eilenburger Krankenhaus. So alt ist kein anderer Mitarbeiter und so lange ist auch niemand dabei. Am 1. September 1970 fing sie an. „Meine Frau ist bekannt wie ein bunter Hund. Die kennt jeder“, sagt Ehemann Volker. „Sie ist mit dem Krankenhaus verheiratet.“

Blick ins private Fotoalbum: Gabriele Görmann am Schreibtisch im Schwesternzimmer. Quelle: privat

Traumberuf: Säuglingsschwester

Die Eilenburgerin, die seit 1992 die Schwesternstation leitet und mit der Stadt und Region tief verwurzelt ist, kann sich ein Leben ohne ihren geliebten Beruf nicht vorstellen. Während andere in ihrem Alter längst in Rente sind, arbeitet sie Jahr für Jahr weiter. Dabei war anfangs gar nicht klar, dass sie in Eilenburg landen würde. Denn die junge Gabriele wollte Säuglingsschwester werden. „Das war mein Traumberuf“, erzählt sie, und wurde nach der Schule auch im St. Georg in Leipzig angenommen.

Blick ins private Fotoalbum: Gabriele Görmann mit Arzt und Schwesternteam (hintere Reihe, Dritte von links). Quelle: privat

Doch die damalige Chefsekretärin am Eilenburger Krankenhaus – beide kannten sich gut – sagte zur ihr: „Mensch Gabriele, du bist so fleißig, kannst mit Leuten, komm doch zu uns.“ Und Gabriele kam und blieb, dürfte seither tausenden Patienten in schwierigen Lebensphasen, die freilich mit Krankheiten und Operationen verbunden sind, geholfen haben. Das ist ihre große Passion.

Kolleginnen voll des Lobes

Die Arbeit in ihrem Team, das zwölf Frauen und Männer umfasst, bereitet ihr nach wie vor große Freude. „Man könnte so viel erzählen, was in den letzten 50 Jahren alles passiert ist“, sagt die Mutter eines erwachsenen Sohnes. Aber in ständiger Erinnerung sind ihr drei Patienten geblieben, die um ihr Leben kämpften und die sie reanimiert hat. Sie hätten sich später herzlich bei ihr bedankt. Das ist nicht selbstverständlich, denn sie hat „nur“ ihren Job gemacht. Gefreut hat es sie trotzdem.

Blick ins private Fotoalbum: Gabriele Görmann in launiger Runde mit Oberarzt Winkler. Quelle: privat

Früher habe das Team auch öfter zusammen gefeiert. Das ist heute nicht mehr so. Der Stresspegel sei hoch, „da ist jeder froh, wenn er auch mal Freizeit hat und die anderen nicht sieht“, weiß die Stationsschwester.

Ihre Kolleginnen sind voll des Lobes: „ Gabriele hat eine kommunikative Ader, ist immer freundlich und Ansprechpartner für jeden“, sagt Schwester Yvonne Bundesmann. Und sie sei ein Organisationstalent, ermöglicht auch Dienstplanwünsche, wann immer es geht, erzählt Schwester Gabi Dauksch.

Privat hält sich die Jubilarin mit Fahrradfahren fit. Sie liest auch gern und macht Unternehmungen mit ihrem Mann. Für viel mehr hat sie aber schlichtweg keine Zeit.

Wie steht’s mit der Rente?

Aber wie steht es nun mit der Rente? „Nein, die ist keine Alternative für mich“, sagt sie und lacht. „Als ich voriges Jahr eine Knie-OP hatte und von Januar bis August nicht arbeiten konnte, das war schlimm. Aber mich fragt ja auch keiner. Und solange ich mich gut fühle und ich den Aufgaben hier gewachsen bin, mache ich weiter.“ Na dann, alles Gute für die nächsten Jahre!

