Das Signal bleibt für Christiane Schenderlein dasselbe: „Impfen, impfen, impfen“, sagte die nordsächsische CDU-Landtagsabgeordnete und Bundestagskandidatin. Das sei der Weg raus aus der Krise. Auch wenn das von ihr und dem Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (CDU) initiierte 24/7-Impfzentrum für die Region Leipzig so nicht umgesetzt werden konnte, erhält Nordsachsen dennoch weitere Impfteams, die zusätzlich zu den bereits mobilen Einsatzkräften und dem Zentrum in Belgern im Landkreis impfen werden. Die Bundeswehr leistet dafür Amtshilfe.

Stabsoffizierin Carolin Engelhard impft Katrin Müller aus Delitzsch. Normalerweise werden in diesem Raum Zahnbehandlungen durchgeführt. Quelle: Wolfgang Sens

Entscheidung für die flexiblere Lösung

Den Auftakt für die zwei neuen mobilen Impfteams im Landkreis Nordsachsen bildete am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, ein stationärer Termin mit 500 Menschen auf dem Gelände der Feldwebel-Boldt-Kaserne in Delitzsch. Für den Impftag in den Räumen der Unteroffizierschule des Heeres (USH) waren im Vorfeld regionale Unternehmen ausgewählt worden, deren Mitarbeiter in die Prioritätsgruppe 3 fallen, also in der kritischen Infrarstruktur tätig sind. Dazu zählt etwa die Lebensmittelindustrie, erklärte Landrat Kai Emaunuel (parteilos) und nannte den Delitzscher Wurstfabrikanten Meemken als Beispiel. Am Sonntag sollen noch einmal 500 Menschen geimpft werden. Der zweite Termin in drei Wochen soll dann aber nicht mehr in der Kaserne, sondern im Kultur- und Sportzentrum Delitzsch (KSZ) stattfinden.

Um die zusätzlichen mobilen Impfteams Realität werden zu lassen, war ein Amtshilfeantrag des Landkreises Nordsachsen an die Bundeswehr notwendig. Ein weiteres festes Impfzentrum, wie von Schenderlein und Wendt Mitte März angedacht, war dagegen nicht möglich. Es habe sich herausgestellt, dass eine flexiblere Lösung für den Landkreis die bessere ist, sagte die Landtagsabgeordnete, auch wenn ihr die erste Idee eines rund um die Uhr geöffneten Zentrums gefallen habe. Die jetzige Lösung werde vom Freistaat Sachsen aber positiv flankiert, sagte Schenderlein. Es sei ein Entwicklungsprozess gewesen, ergänzte Emanuel. Für den Landrat komme es darauf an, den Inzidenzwert im Kreis und das Risiko einer Infektion für die Mitarbeiter der nordsächsischen Betriebe zu senken. Die Entscheidung sei eher kurzfristig eingegangen: Erst am Mittwoch habe der Landkreis die Genehmigung erhalten, sagte Emanuel. Am Freitagabend stand die Liste, wer wann geimpft wird, fest.

Landrat Kai Immanuel, Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein und Landeskommando-Kommandeur Klaus Finck bei einem kurzen Besuch im Impfzentrum der Bundeswehr in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

80 Kräfte der Bundeswehr im Einsatz

Fest steht nun auch: Die Bundeswehr wird im Landkreis pro Impfteam einen Arzt und zwei Sanitäter einsetzen. Hinzu kommt nicht medizinisches Fachpersonal, sagte Florian Mahiny, Sprecher des Landeskommandos Sachsen, das im Freistaat für Unterstützungsleistungen und Amtshilfeersuchen im Rahmen der Pandemie Covid-19 zuständig ist. „Wir werden so lange bleiben, wie wir gebraucht werden“, umschrieb Klaus Finck, Kommandeur des Landeskommandos die Dauer des Einsatzes. Generell werden aktuell 670 Soldaten sachsenweit im Bereich der Amtshilfe eingesetzt, sagte Finck. Davon etwa 140 in zehn der 13 sächsischen Impfzentren. „Wir hoffen, dass wir damit unseren Beitrag leisten, die Situation in einen stabilen Zustand zu bekommen, sodass wir nicht mehr gebraucht werden“, sagte der Kommandeur. Federführend für die Corona-Schutzimpfungen bleibe in Sachsen auch mit dem Einsatz in Delitzsch weiterhin das DRK.

Mit den 40 Soldaten der USH habe die Bundeswehr am Sonnabend insgesamt etwa 80 Personen eingesetzt. Zum Auftakt in Delitzsch sei aufgrund des höheren Impf-Rhythmus sogar an drei Impfstraßen mit drei Ärzten geimpft worden. So seien theoretisch etwa 100 Impfungen pro Stunde möglich. Die Dosen dafür stammen aus dem Kontingent des Freistaates, sagte Landrat Emanuel. Es handele sich um den Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer.

Auftakt für die mobilen Impfteams der Bundeswehr in Nordsachsen. Vor dem Sanitätsversorgungszentrum auf dem Gelände der Bundeswehr warten die Bürger auf ihre Impfung. 1000 Menschen werden am ersten Mai-Wochenende geimpft. Quelle: Wolfgang Sens

Wilde: Mehr Impfdosen für Hausarztpraxen

Die Stadtverwaltung Delitzsch habe im Vorfeld die Verbindung zu den Firmen hergestellt und den Bedarf abgefragt, sagte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Wilde ist froh darüber, dass der Termin zustande kam, auch weil so die verbliebenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr geimpft werden konnte. Jetzt werde wichtig, dass weitere Impfdosen in die Hausarztpraxen kommen, sagte Wilde.

Von Mathias Schönknecht