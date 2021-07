Statt Deponie: Steinbruch Holzberg soll Natur- und Bergsportregion werden

Thallwitz/Böhlitz

Die Zeit ist knapp. Denn spätestens Ende Juli muss die Sektion Leipzig des Deutschen Alpenvereins (DAV) ihren Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) eingereicht haben, um das Projekt einer Natur- und Bergsportregion für den Steinbruch Holzberg in Böhlitz zu realisieren. Bis dahin benötigt der DAV aber vor allem eines: die Zustimmung zum Kauf des Geländes. Ansonsten scheitert das Vorhaben, noch bevor es begonnen hat.

Mit der Veräußerung des Steinbruchs Holzberg im Jahr 2018 durch die Basalt-Actien-Gesellschaft (BAG) an die Kafril Service GmbH aus Großzschepa, die den offenen Berg als Ablagerungsstätte nutzen will, entbrannte ein heftiger Streit um die dort entstandenen Biotope. Zunächst gründete sich 2019 eine Bürgerinitiative (BI) in Böhlitz. Später stießen der DAV sowie die Interessengemeinschaft (IG) Klettern und Naturfreunde dazu, da Kletter-Pioniere wie Holger Kühne und René Riedel aus Wurzen während der 90er-Jahre den Bruch für den Bergsport erschlossen. Beide Parteien eint der Wunsch, das Verfüllen des 1975 stillgelegten Steinbruchs zu verhindern.

Förderantrag muss bis zum 31. Juli gestellt werden

Eine Lösung des Konfliktes gab es bislang nicht. Doch um den scheinbar gordischen Knoten zu lösen, legte das Bündnis von DAV und BI die Idee einer „Natur- und Bergsportregion Holzberg“ auf und bewarb sich damit im März 2021 bei der Mehrwert-Initiative „Nachhaltig aus der Krise“ des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Am Aufruf beteiligten sich 698 Unternehmen, Kommunen, Verbände und Vereine sowie Privatpersonen. Rund 150 wurden mittlerweile als „förderwürdig“ ausgewählt, darunter der Steinbruch Holzberg. Ihnen allen steht ein Budget von 26,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Dank der guten Nachricht aus Dresden konnten DAV und BI zwar die erste Hürde nehmen, der zweite und eigentlich entscheidende Schritt liegt jedoch vor ihnen – die Abgabe des Förderantrages zum 31. Juli. Hierbei prüft die SAB die Formalien und Voraussetzungen für den staatlichen Zuschuss. Nur wenn sie allesamt erfüllt sind, fließen die von den Antragstellern erhofften 500 000 Euro. Im konkreten Fall müssten DAV und BI Eigentümer des gut 50 Hektar großen Geländes sein, das den Steinbruch Holzberg und den Köppelschen Berg umfasst, bestätigte Lutz Zybell, Sprecher des DAV-Landesverbandes Sachsen.

Gemeinsames Gespräch soll offenen Fragen klären

Aus Sicht Zybells sei die Entwicklung des Holzberges zu einer Natur- und Bergsportregion die einzig gangbare Lösung, den schwelenden Streit zu beenden – „falls Kafril zu einem Verkauf bereit ist“. Daher informierte er die Unternehmensgruppe telefonisch am 8. Juli über das Angebot und bat zugleich um ein gemeinsames Gespräch, das der ehemalige Landrat und heutige Präsident des Vereins „Geopark Porphyrland. Steinreich in Sachsen“, Gerhard Gey, moderieren soll. „Eine Rückantwort von Kafril habe ich bisher nicht erhalten“, so Zybell. Insofern stehe auch kein Termin für die angedachte Zusammenkunft fest. Die Zeit drängt. „Der Ball liegt jetzt bei Kafril. Wenn es bis zur Eingabefrist keine Zusage gibt, werden wir auch keinen Antrag stellen.“

Ganz klare Forderungen an ein mögliches Zugeständnis zum Verkauf des Holzberges knüpft indes die Großzschepaer Unternehmensgruppe. Wie Katrin Weist, kaufmännische Geschäftsführerin, auf Nachfrage der Leipziger Volkszeitung sagte, sei Kafril „grundsätzlich gesprächsbereit“. „Wir denken über einen Verkauf nach, wenn es eine Alternative für uns gibt.“ Schließlich habe der Firmenverbund seinerzeit aus strategischen Gesichtspunkten den Steinbruch in Böhlitz erworben, weil der Verfüllraum knapper wird. Alles sei rechtens und mit behördlichen Genehmigungen gelaufen, fügte Weist an. Ein alternativer Standort könnte laut des Alpenvereins der Zinkenberg sein. Die Crux dabei: Der Zinkenberg gehört der Basalt AG, die ihn für das Gesteinsmaterial beim Neuaufschluss des Bergwerkfeldes Röcknitz/Frauenberg benötigt.

Bürgermeister Pöge hofft auf positiven Ausgang

Dem Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) ist die aktuelle Gemengelage nur allzu gut bekannt. „Ich finde es einerseits toll, dass es mit dem Positionspapier des DAV und der BI den Willen einer Lösung gibt, aber andererseits stimmen meines Erachtens aufgrund der geringen Zeit bis zur Abgabe des Förderantrags die Rundumbedingungen nicht.“ Das derzeitige Problem werde sich kaum binnen der nächsten paar Tage klären lassen, vermutet der 51-Jährige. Dass Kafril momentan keine klaren Aussagen treffen kann, sei aus Sicht des Bürgermeisters verständlich. Die Unternehmensgruppe habe indes deutlich ihre Bereitschaft signalisiert. Der Erfolg der Verhandlungen liege bei der Basalt AG. „Ich hoffe natürlich auf einen positiven Ausgang des Gespräches mit allen Beteiligten und auf das nötige Verständnis bei einem Scheitern.“ Niemand sollte schon wegen der Kürze der Zeit im Nachhinein zum Buhmann abgestempelt werden. Zuletzt kündigte Pöge ebenfalls die volle Unterstützung des Vorhabens der DAV und BI durch die Gemeinde an.

Im Übrigen sieht das Projekt „Natur- und Bergsportregion Holzberg“ die Zusammenführung von Naturschutz, Erholung und Klettersport unter dem Stichwort sanfter Tourismus vor. Zitat aus dem Antragsschreiben der Mehrwert-Initiative „Nachhaltig aus der Krise“: „Es sollen die natürlichen Lebensräume und die Beziehungen zwischen den Arten für verschiedene Zielgruppen zugänglich gemacht werden, um der Entfremdung zur Natur vorzubeugen und innovativ Lehrinhalte zu vermitteln. Ein Erlebnis- und Lehrpfad wird angelegt und hierzu eine App entwickelt, die das Naturerlebnis spielerisch vermittelt und über vorhandene Arten und Geologie informiert. Weitere Module sollen mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelt werden, um besonders Schulkinder der Region auf vielfältige Weise an die Natur heranzuführen. Zusätzlich werden wir mit unseren Partnern (Geopark Porphyrland, BUND, Nabu) Führungen zu verschiedenen Themenbereichen anbieten.“

Den möglichen Start bei einem positiven Bescheid avisierte die Sektion Leipzig des DAV für September 2021 und das Projektende für Dezember 2022. Als Auftakt wurde die Wintersonnenwende am 21. Dezember dieses Jahres geplant sowie die Präsentation des Vorhabens für die Öffentlichkeit im Rahmen des Bergfilmfestivals am Gaudlitzberg im August 2022.

