FDP-Stadtrat Holger Hase regt angesichts der Überlastung des Krematoriums Tolkewitz an, in Dresden mehr auf Erdbestattungen zu setzen. „Die Kommune könnte den Angehörigen sicherlich ohne Schwierigkeiten bei den Gebühren entgegenkommen“, erklärte Hase. Friedhofsfläche sei in Dresden mehr als genug vorhanden. „Niemand braucht und will die Bilder sich stapelnder Särge in Krankenhausfluren und Lagerhallen“, so der FDP-Stadtrat.

Discountmentalität und optimierte Bestattungsbranche

Corona decke schonungslos bereits vorhandene Missstände und Fehlentwicklungen auf, erklärte Hase. Viele Leichname, die jetzt gelagert werden müssten, stammten aus dem Umland. So verfügen die Landkreise Bautzen und Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge nicht über Krematorien. Hinzu komme der anhaltende Trend zur Feuerbestattung. Der eigene Tod sei vielen nichts mehr wert. „Die Discountmentalität vieler Verbraucher und eine optimierte Bestattungsbranche haben ganz klar in eine Sackgasse geführt“, findet Hase.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen), die für das Städtische Friedhofswesen zuständig ist, widersprach. „Angesichts der pandemiebedingten leider sehr hohen Übersterblichkeit derzeit ist es keine kurzfristig machbare Lösung, einen großen Teil der notwendigen Bestattungen auf Erdbestattungen umzustellen – auch wenn es etwas helfen kann, wenn sich der eine oder die andere für diesen Weg entscheiden würde.“ Die Verwaltung sehe die Urnenbestattung nicht als eine Art von Billigbestattung, sondern wolle den Verstorbenen und den Angehörigen gerade in dieser besonderen und schlimmen Situation immer noch die Wahlfreiheit zwischen Erd- und Urnenbestattung offen lassen.

Bestatter können Tote nicht ins Ausland bringen

Mehrere Faktoren haben dazu geführt, dass in Dresden bis zu 200 Tote pro Woche nicht eingeäschert, sondern zunächst in Tolkewitz und auf anderen Friedhöfen gelagert werden müssen. Technische Probleme haben längere Zeit zwei von vier Verbrennungsstrecken im Krematorium außer Betrieb gesetzt. Zuletzt konnte ein Ofen repariert werden, während der andere noch außer Betrieb war. Hinzu kommt, dass Bestatter aus grenznahen Gebieten Verstorbene gegenwärtig nicht in Krematorien nach Polen und Tschechien bringen können, sondern in Dresden anliefern.

Die Stadt lässt Verstorbene in anderen Krematorien einäschern, die noch freie Kapazitäten haben. Im Dezember halfen Krematorien in Halle und Meißen aus, doch die Kapazitäten dort sind mittlerweile auch erschöpft. Inzwischen bringt die Stadt Verstorbene ins Krematorium nach Altenburg.

Jähnigen kündigte umfangreiche Informationen am Montag im Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft des Stadtrats an. „Wir werden Fragen beantworten und gerne eine Diskussion mit den Stadträten führen“, erklärte sie.

