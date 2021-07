Steht auch in Sachsen die vierte Corona-Welle bevor?

Berlin/Dresden

Es sind düstere Aussichten, die Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin in einer Konferenz mit den Bundesländern präsentierte: „Die vierte Welle hat begonnen“, sagte der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit Verweis auf steigende Infektionen überall im Land. Seit gut drei Wochen stecken Betroffene im Schnitt wieder mehr als eine weitere Person mit der Delta-Variante des Virus an – am Mittwoch kamen bundesweit so 2700 neue Fälle zusammen.

RKI-Chef Wieler denkt an Kontaktbeschränkungen

Hohe Impfquoten allein seien nicht ausreichend, um die Welle flach zu halten, so der RKI-Chef weiter. Sobald Infektionen ansteigen, gebe es wieder schwere Krankheitsverläufe. Er plädierte deshalb dafür, die 7-Tage-Inzidenz weiterhin als Gradmesser für Schutzmaßnahmen zu betrachten und gegebenenfalls wieder Kontaktbeschränkungen zu diskutieren. Zumindest politisch ist das nicht unumstritten. Zuletzt waren auch Forderungen laut geworden, das Handeln generell von Infektionszahlen zu lösen.

Unterschiede zwischen Ost und West

Darauf haben laut verschiedener Medienberichte einige Länder-Vertreter in der Konferenz mit Wieler sehr kritisch reagiert. Darunter könnten ostdeutsche gewesen sein, denn zwischen Rostock und Dresden ist die Situation aktuell noch entspannter als anderswo in der Republik. In Sachsen und Thüringen lag die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei lediglich fünf Fällen. Das ist zwar mehr als im Sommer 2020 (damals Inzidenz eins), aber weniger als beispielsweise aktuell schon in Schleswig-Holstein (18) im Saarland (23) oder in Hamburg (28).

Ein Grund für die innerdeutsche Corona-Diskrepanz dürfte neben der Nähe zu Hotspots in Frankreich oder den Niederlanden vor allem die unterschiedliche Urlaubszeit sein. In Sachsen und Thüringen haben Ferien und Reisezeit erst begonnen, in den alten Bundesländern gab es dagegen schon viele Rückkehrer aus dem Ausland.

Kretschmer will generelle Testpflicht für Reiserückkehrer

Es ist wahrscheinlich, dass auch im Osten demnächst wieder mehr Infektionen auftreten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht sich deshalb für eine generelle Testpflicht nach Auslandsaufenthalt stark. „Aus dem vergangenen Jahr wissen wir, dass Reiserückkehrer viel zum Anstieg des Infektionsgeschehens beigetragen haben.“

Allerdings: Von Überlastungen im Gesundheitssystem kann zumindest aktuell noch nicht die Rede sein. Bis zur Inzidenz von 35 gilt die Kontaktverfolgung regional als problemlos, gerät das Virus somit nicht wieder außer Kontrolle. Zudem gibt es derzeit nur vergleichsweise wenig schwere Krankheitsverläufe – auch wenn jeder einzelne für Betroffene dramatisch ist. 113 Covid-19-Patienten lagen am Mittwoch noch in Sachsens Kliniken, 22 von ihnen kämpften auf Intensivstationen um ihr Leben. Auch jetzt sterben fast jeden Tag im Freistaat noch Menschen an den Folgen – im Gegensatz zur Situation im Sommer 2020.

Epidemiologe Scholz erwartet dämpfenden Effekt durch Ferien

Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz (Uni Leipzig) ist Experte beim Vorausberechnen von Infektionsverläufen und sieht aktuell noch keinen Grund für allzu großen Alarmismus: „Wir sehen seit einigen Wochen einen Wiederanstieg der Fallzahlen auch in Sachsen. Es ist aber meines Erachtens noch zu früh, hier schon von einem stabilen exponentiellen Trend auszugehen, da ich noch einen dämpfenden Effekt durch die Schulferien erwarte“, so Scholz am Mittwoch. Ein solcher Effekt sei auch in anderen Ländern beobachtet worden. „Klar ist aber, dass es zu einer vierten Welle spätestens ab Herbst kommen wird.“ Wie sein Forscherteam modelliert hat, sind dann auch im Freistaat – je nach Kontaktintensität – durchaus wieder sehr viele Corona-Fälle möglich.

Mit einer Überlastung des Gesundheitssystems rechnet aber auch Scholz nicht. „Wir erwarten eine Welle mit hohen Fallzahlen an Infizierten aber im Verhältnis dazu deutlich weniger schwere Fälle, da Risikogruppen weitgehend geimpft sind. Dennoch muss beachtet werden, dass sehr hohe Inzidenzen auch zu mehr Impfversagern führt, so dass eine freie Durchseuchung der bisher Ungeimpften zu riskant wäre“, sagt der Wissenschaftler. Er mahnt deshalb, auch bei schwachen Verläufen mögliche Langzeitfolgen zu berücksichtigen. „Die Impfkampagne muss deshalb dringend wieder intensiviert werden.“